Sport Kort: Fortuna trekt Zweedse middenvelder aan

Fortuna trekt Zweedse middenvelder aan

23.15 uur Fortuna Sittard heeft de Zweedse middenvelder Tesfaldet Tekie vastgelegd. De Limburgse club kon hem nog na de transferperiode aantrekken vanwege zijn transfervrije status. De 22-jarige Tekie tekent voor twee jaar met een optie voor nog een extra seizoen.

Tekie komt uit de jeugdopleiding van Norrköping en werd tussendoor verhuurd aan stadsgenoot Sylvia. In de winter van 2017 streek hij neer bij AA Gent in België. Gedurende zijn periode in Gent maakte Tekie zijn debuut voor het nationale elftal van Zweden. Na onder meer een verhuurperiode aan Östersund ontbond de Belgische club kortgeleden zijn contract.

Honkbal: Oranje veel te sterk voor Zweden

18.36 uur: Nederland heeft op het EK in Duitsland met grote cijfers gewonnen van Zweden. Oranje zegevierde in Bonn met 9-0. In de tweede inning liep Sharlon Schoop het eerste punt binnen. In de vijfde inning bracht Nederland de stand op 5-0, mede dankzij homeruns van Roger Bernadina, Curt Smith en Schoop. In de achtste inning voegde de titelverdediger nog eens vier punten toe aan de score.

Met de dikke zege nam Nederland revanche voor de verrassende nederlaag (6-8) zondag in de tweede EK-wedstrijd tegen Tsjechië. De afgebroken openingswedstrijd zaterdag tegen Groot-Brittannië wordt woensdag uitgespeeld. Oranje leidt in dat duel met 10-2. Nederland speelt dinsdag tegen Duitsland en moet bij de eerste vijf eindigen om zich te plaatsen voor het olympisch kwalificatietoernooi, direct na het EK in Italië. Daar valt één ticket voor Tokio 2020 te winnen.

Max van der Pas Ⓒ Rias Immink

Boksen: Van der Pas direct onderuit in Rusland

16.40 uur: Max van der Pas heeft al bij zijn eerste optreden bij de wereldkampioenschappen in het Russische Jekaterinenburg verloren. De Nederlander ging in de klasse tot 75 kilogram onderuit tegen de Turk Serhat Guler. Hij deed dat met duidelijk verschil: 5-0. Van der Pas werd bij de vorige WK in 2017 in Hamburg in de tweede ronde uitgeschakeld.

Namens Nederland komen later deze week bij de WK ook Artjom Kasparian (-81 kg, dinsdag), Enrico Lacruz (-63 kg, donderdag) en Delano James (-69 kg, vrijdag) in actie.

Piet Velthuizen (r.) is weer vertrokken bij Willem II, waar hij zijn conditie op peil hield. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Velthuizen trekt deur achter zich dicht bij Willem II

16.02 uur: Piet Velthuizen traint vanaf woensdag niet meer mee bij Willem II. De doelman hield ongeveer tweeënhalve maand zijn conditie op peil bij de Tilburgse club en verving in die periode doelman Michael Woud tijdens diens blessure. Tot een contract heeft de samenwerking niet geleid, want de Eredivisie-club heeft de 32-jarige Velthuizen laten weten dat aan de trainingsperiode een einde is gekomen.

„Ik ben Willem II dankbaar dat ik zo’n tweeënhalve maand mee heb kunnen trainen, waardoor ik weer fit ben. Ik hoop dat ik snel een nieuwe club vind en wens Willem II veel succes voor dit seizoen”, meldt de keeper op de website van de club. Velthuizen speelde eerder voor Vitesse, Hercules Alicante, Hapoel Haifa en Omonia Nicosia. Hij kwam één keer uit voor Oranje.

Remco Evenepoel Ⓒ EPA

Wielrennen: Evenepoel met Belgie naar WK

15.07 uur: Remco Evenepoel rijdt in Yorkshire de wegwedstrijd bij de wereldkampioenschappen voor België. Het 19-jarige talent is in zijn eerste jaar als prof meteen voor het evenement in Engeland geselecteerd. Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet zijn eveneens aangewezen door bondscoach Rik Verbrugghe, die in een later stadium nog drie renners oproept. De wegwedstrijd is op zondag 29 september.

In de tijdrit, op woensdag 25 september, komt Evenepoel eveneens in actie. Hij werd onlangs in Alkmaar Europees kampioen op het onderdeel. Ook werelduurrecordhouder Victor Campenaerts en Yves Lampaert zijn uitverkozen.

Ashleigh Barty. Ⓒ USA TODAY Sports

Tennis: Barty al zaker van WTA Finals

10.09 uur: Ashleigh Barty heeft zich als eerste verzekerd van deelname aan de WTA Finals, het prestigieuze toernooi met de beste acht tennissters van dit jaar. De 23-jarige Australische, die deze zomer Roland Garros won, voert sinds maandag de wereldranglijst aan.

De WTA Finals zijn van 27 oktober tot en met 3 november in Shenzhen in China. Kiki Bertens verloor vorig jaar in de halve eindstrijd van de Oekraïense Elina Svitolina. De Nederlandse is op de wereldranglijst van de zevende naar de achtste plaats gezakt.

Tennis: Record in New York met 737.872 toeschouwers

07.23 uur: Nog nooit bezochten zoveel mensen de tenniswedstrijden van het US Open als dit jaar. Het grandslamtoernooi in New York verwelkomde 737.872 mensen, zo maakte de organisatie kort na het toernooi bekend.

Het Arthur Ashe stadion, dat 23.771 toeschouwers kan herbergen, was tijdens 23 van de 24 sessies uitverkocht. Het voorgaande record werd vorig jaar gevestigd. Toen kwamen in totaal 732.663 mensen op het tennis af.

Het centercourt was dit weekend vanzelfsprekend uitverkocht voor de finales van het vrouwen- en mannenenkel. Bij de vrouwen won de Canadese Bianca Andreescu (19) zaterdag ten koste van de Amerikaanse Serena Williams haar eerste grandslamtitel. Bij de mannen won de Spanjaard Rafael Nadal zijn vierde titel in New York en zijn 19e grandslamtoernooi in totaal. In een spannende vijfsetter zondagavond versloeg Nadal de Rus Daniil Medvedev.