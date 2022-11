FC Twente verspeelt op de valreep punten tegen Eagles

FC Twente had in zijn successerie de laatste weken over de VAR geen klagen. Een paar weken geleden attendeerde die arbiter Kamphuis bij de 0-1 zege op Cambuur op een handsbal van Doke Schmidt. Het leverde de Tukkers op de valreep nog een penalty en de zege op.

In eigen stadion beleefde de ploeg van trainer Ron Jans een dejà vu. Nu was Richard Martens de dienstdoende VAR die arbiter Jeroen Manschot op een handsbal van Bas Kuipers wees en FC Twente op weg hielp. De aanvoerder van Go Ahead toucheerde na een half uur spelen een voorzet van Virgil Misidjan met de uitgestoken arm. De voorzet werd daardoor onbereikbaar voor Sam Steijn. Pas een paar minuten na de fout lag het spel stil en kon Manschot het moment aan de kant nog eens gaan bekijken. Hij wees naar de stip.

Vreugde bij de spelers van FC Twente na de 1-0 van Ricky van Wolfswinkel. Ⓒ ProShots

Ricky van Wolfswinkel trapte de bal langs doelman Jeffrey de Lange, die in het recente verleden ruim honderd duels op de bank zat bij FC Twente. Op de voorsprong was weinig af te dwingen. Net als bij eerdere thuisbeurten was het veldoverwicht van FC Twente indrukwekkend. Maar bijvoorbeeld Vaclav Cerny, de man bij de sensationele zege op PSV, leed nogal eens balverlies in de eindfase. Ook Michel Vlap, al zo lang op zoek naar een treffer, was bij een paar acties ongelukkig. Fraaie aanvallen kregen zodoende geen vervolg. De strafschop kwam dan ook goed van pas.

Go Ahead kon lang nauwelijks wat terugdoen. Toch had het bij de rust zomaar gelijk kunnen staan. De IJslander Willum Willumsson had bij een hoekschop de bal bij de tweede paal voor het inkoppen. Maar hij liet het leer van het hoofd schampen. De inzet ging naast.

Het was wel een signaal dat FC Twente nog niet klaar was met Go Ahead. De thuisploeg , die dit seizoen geregeld voor de pauze wedstrijden besliste en na rust met een terugval te maken kreeg, begon fel aan de tweede helft. Maar opnieuw leverde dat offensief geen treffer op. Op hulp van de VAR kon FC Twente niet meer rekenen. Die greep niet in toen Steijn in de zestien werd aangetikt en een fluitsignaal uitbleef. Bij een handsbal van Van Wolfswinkel in het eigen strafschopgebied volgde ook geen correctie. Diens arm hing op een natuurlijke manier langs het lichaam.

Go Ahead-trainer René Hake had inmiddels al zijn aanvallende krachten gemobiliseerd. Hij stuurde de spitsen Finn Stokkers en Sylla Sow naar het front. Go Ahead nam het initiatief over van FC Twente, dat voortdurend wankelde. Jans haalde Misidjan en Vlap naar de kant en bracht meer verdedigend ingestelde spelers. De VAR werd van bondgenoot ineens vijand van FC Twente. Diens laatste ingreep was uiteindelijk beslissend. Martens stuurde Manschot opnieuw naar het scherm. Invaller Everink had Willumsson duidelijk zichtbaar aangetikt. De IJslander benutte zelf de penalty en bezorgde FC Twente toch nog koude douche.

