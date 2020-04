KNVB wil bekerfinale op 12 juli en voetbal met kerst

De clubs zijn volgens Bluyssen op de hoogte, maar verder wordt er vooral in grote lijnen aan het plan gewerkt. Voor 21 april heeft het volgens de manager competitiezaken niet veel zin om de plannen gedetailleerd verder uit te werken. Op die datum maakt het kabinet bekend welke coronamaatregelen in Nederland zullen gelden na 28 april.

Bluyssen meldde ook dat in het gunstigste geval het seizoen op 29 juli afgerond zou zijn en het nieuwe seizoen na een korte zomerstop van maximaal drie weken weer zou moeten beginnen. In het nieuwe seizoen zou er dan ook in de periode van Kerstmis en nieuwjaar gespeeld moeten worden.

Bluyssen benadrukt dat alle plannen voor de bekerfinale en de hervatting van de competitie „doordrenkt zijn met onzekerheden.” De bond gaat pas met de gemeenten in gesprek over de bekerfinale als er meer duidelijk is. De planning waarmee de KNVB werkt kan weer gewijzigd worden door de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Mocht de finale tussen FC Utrecht en Feyenoord gespeeld kunnen worden op 12 juli, dan acht Bluyssen de kans klein dat dat met publiek zal zijn. „Daar gaan we volle bak voor, maar we moeten eerlijk zijn, die kans wordt wel steeds kleiner.”