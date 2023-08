Femke Bol met gemengde estafette naar finale WK, Sifan Hassan overtuigt in serie 1500 meter

De aanvang van de series stond gepland om 11.00 uur, maar vanwege noodweer werden de wedstrijden in het nationale atletiekstadion met een uur uitgesteld. De finale wordt zaterdagavond tegen 22.00 uur afgewerkt.

Bol en Klaver maakten ook deel uit van het estafette team op de 4x400 meter gemengd dat zilver won op de WK vorig jaar in Eugene (VS). Klein Ikkink en Agard zijn nieuw in de ploeg voor de zogeheten mixed relay.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Sifan Hassan

Sifan Hassan heeft haar eerste race van het toernooi succesvol afgesloten. In de series van de 1500 meter kwam ze traditioneel laat opzetten. In de laatste ronde stak ze de een na de ander voorbij. Ze ging overtuigend naar de winst in een tijd van 4.02,93.

Winnen was overigens niet eens nodig. De eerste zes gaan namelijk verder. Hassan loopt later op de zaterdag nog de finale van 10.000 meter. Ze heeft zo'n 6,5 uur de tijd om te herstellen van haar inspanning. De halve finales van de 1500 meter zijn op zondag. Ze doet op deze WK ook nog mee aan de 5000 meter.

Deze drie afstanden volbracht Hassan ook op de Olympische Spelen van Tokio. Ze was de eerste atlete in de geschiedenis van de sport die de 1500, 5000 en 10.000 meter combineerde op een groot toernooi. Ze won twee jaar geleden in Tokio ook het goud op de 5000 meter en het brons op de 1500 meter.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Hondema mist bij WK-debuut op 4 centimeter finale verspringen

Pauline Hondema heeft haar debuut op de WK atletiek bij het verspringen net niet kunnen opsieren met een plek in de finale. Ze kwam in Boedapest bij de kwalificaties tot een afstand van 6,57 meter. Dat was 4 centimeter tekort om bij de beste twaalf te horen die later in het toernooi om de medailles springen.

De Assendelftse hield er gemengde gevoelens aan over. "Dat moment dat ik het stadion binnenkwam, gaf een onwijs gevoel. Sprinter Churandy Martina had al tegen me gezegd dat ik die ervaring nooit ga vergeten en hij heeft gelijk’’, zei de 23-jarige atlete. "Maar het is wel balen dat ik net die paar centimeter tekortkom. Ik kwam in mijn aanlopen niet lekker weg bij mijn eerste passen. Maar het is mijn eerste grote toernooi en het motiveert me voor de komende jaren. De volgende keer wil ik wel die finale halen."

Dat zou zomaar op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 kunnen zijn. Hondema kwam dit jaar al tot een afstand van 6,76 en is nog maar 10 centimeter verwijderd van de olympische limiet. "Dat is zeker een mooi doel voor volgend seizoen."

Denzel Comenentia wist zich niet te plaatsen voor de finale van het kogelslingeren. De Nederlands kampioen noteerde in de kwalificaties een afstand van 70,16 meter en dat was bij lange na niet ver genoeg voor een plek bij de beste twaalf.

Comenentia scherpte eerder dit jaar zijn Nederlands record aan tot 78,01. De geboren Amsterdammer, die in Amerika traint en woont, rekende in Boedapest wel af met zijn volledig mislukte optreden vorig jaar bij de WK in Eugene. Toen slingerde hij drie keer ongeldig. "Als je er iets positiefs uit wil halen, is dat het. Maar ik voelde me niet heel sterk in de ring en ik weet niet waar het aan lag. 70 meter is normaal een afstand die ik makkelijk gooi, maar hier ging het moeilijk."

Stroeve start Vetter op zevenkamp

Anouk Vetter is ietwat stroef begonnen aan de zevenkamp bij de WK atletiek in Boedapest. De winnares van olympisch zilver in Tokio eindigde als achtste op de 100 meter horden, het eerste onderdeel. Haar tijd van 13,42 seconden was niet zo snel voor haar doen. Bij het tweede onderdeel, het hoogspringen, reikte ze tot een tegenvallende 1,71 meter. In de tussenstand staat Vetter achttiende. De achterstand op de Amerikaanse topfavoriete Anna Hall, die dankzij 12,97 op de horden en 1,83 bij hoog de leiding heeft, bedraagt al meer dan 200 punten.

Anouk Vetter in actie op de 100 meter van de zevenkamp tijdens de eerste dag van de wereldkampioenschappen atletiek. Ⓒ ANP

Emma Oosterwegel, die in Tokio het olympisch brons won, liep wel een keurige 13,38 op de 100 meter horden, maar viel met 1,71 bij het hoogspringen ook ver terug en staat na twee onderdelen zeventiende. Sofie Dokter opende haar zevenkamp met een mindere 13,82, maar de 20-jarige Groningse herstelde zich met 1,80 bij het hoogspringen en is op de elfde plaats de beste van de drie Nederlandse meerkampsters.

De 30-jarige Vetter heeft dit jaar nog geen meerkamp volbracht. Ze staakte eind mei in Götzis de strijd na vier onderdelen wegens een gevoelige achillespees en een pijnlijke knie. Ze deed veel alternatieve trainingen in de revalidatie, maar was naar eigen zeggen weer topfit en klaar voor een nieuwe topprestatie. De Arnhemse heeft in haar atletiekcarrière al vier medailles op grote toernooien behaald in de zevenkamp. Ze werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017 in Londen, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won vorig jaar in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867.