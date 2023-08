WK atletiek: Femke Bol met gemengde estafette naar finale, wat stroeve start Anouk Vetter

De aanvang van de series stond gepland om 11.00 uur, maar vanwege noodweer werden de wedstrijden in het nationale atletiekstadion met een uur uitgesteld. De finale wordt zaterdagavond tegen 22.00 uur afgewerkt.

Bol en Klaver maakten ook deel uit van het estafette team op de 4x400 meter gemengd dat zilver won op de WK vorig jaar in Eugene (VS). Klein Ikkink en Agard zijn nieuw in de ploeg voor de zogeheten mixed relay.

Anouk Vetter in actie op de 100 meter van de zevenkamp tijdens de eerste dag van de wereldkampioenschappen atletiek. Ⓒ ANP

Ietwat stroeve start Vetter op zevenkamp

Anouk Vetter is ietwat stroef begonnen aan de zevenkamp. De winnares van olympisch zilver in Tokio eindigde als achtste op de 100 meter horden, het eerste onderdeel. Haar tijd van 13,42 was niet zo snel voor haar doen. Emma Oosterwegel, die in Tokio het brons won, zette met 13,38 de zevende tijd neer. Sofie Dokter opende haar zevenkamp met een tegenvallende 13,82, de negentiende tijd.

De Amerikaanse Taliyah Brooks was de snelste, in 12,78. Haar landgenote Anna Hall, die topfavoriet is voor het goud, noteerde met 12,97 de tweede tijd. De zevenkamp vervolgt later op de zaterdag met het hoogspringen. De Belgische titelverdediger Nafissatou Thiam ontbreekt in Boedapest vanwege een achillespeesblessure.

De 30-jarige Vetter heeft dit jaar nog geen meerkamp volbracht. Ze staakte eind mei in Götzis de strijd na vier onderdelen wegens een gevoelige achillespees en een pijnlijke knie. Ze deed veel alternatieve trainingen in de revalidatie, maar is naar eigen zeggen weer topfit en klaar voor een nieuwe topprestatie. De Arnhemse heeft in haar atletiekcarrière al vier medailles op grote toernooien behaald in de zevenkamp. Ze werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won vorig jaar in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867 punten.