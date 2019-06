Video: Van Dongen krijgt flesje naar hoofd gegooid

„Het spel lag even stil en zij was op zoek naar drinken. Wij zijn echter altijd heel voorzichtig met onze bidons en die wilden we dus niet geven. Ik kwam heel lief een flesje water naar haar brengen, maar dat werd niet echt gewaardeerd”, zegt Van Dongen, die in de slotfase nog even mocht invallen om de voorsprong (3-1) te helpen verdedigen.

Aboudi Onguéné gooide het flesje boos richting Van Dongen, die moest bukken om niet geraakt te worden. De nummer 7 van Kameroen werd daarna constant uitgefloten door de duizenden Nederlandse fans op de tribunes. „En terecht. Ze had me zomaar in mijn gezicht kunnen raken. Maar waarschijnlijk is ze nu uitgedroogd, want ze heeft in ieder geval niets gedronken”, zei de verdedigster van Real Betis met een knipoog.

