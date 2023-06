Wanneer komt Max Verstappen in actie? Tijdschema Grand Prix van Spanje

In Monaco begon het tijdens de race te regenen en ook in het noorden van Barcelona is er de komende dagen elke dag kans op wat neerslag. Het door Meteo France aangeleverde weerbericht van autosportfederatie FIA voorspelt op dit moment voor elke dag een regenkans van veertig procent.

Max Verstappen won de Grand Prix in Monaco, na op zaterdag pole position te hebben veiliggesteld. In Barcelona is een eerste startpositie historisch gezien nóg belangrijker dan in Monaco. Tot nu toe werd de Spaanse Formule 1-race 32 keer afgewerkt in Barcelona. 23 keer werd de wedstrijd gewonnen door de coureur die vanaf pole startte, wat neerkomt op 72 procent. Dat is het hoogste percentage van alle circuits waar op z’n minst vijf keer is geracet.

Verstappen won tot nu toe twee keer in Barcelona, na te zijn gestart vanaf de vierde en tweede plek. Op het Spaanse circuit is de vaak bekritiseerde chicane in de laatste sector verwijderd, waardoor een rondje nog een stukje sneller kan worden afgewerkt.

Tijdschema Grand Prix van Spanje:

Vrijdag:

13.30 uur, eerste vrije training

17.00 uur, tweede vrije training

Zaterdag:

12.30 uur, derde vrije training

16.00 uur, kwalificatie

Zondag:

15.00 uur, race