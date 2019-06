Henry stuurt Brazilië met Marta naar huis

Het duel in de achtste finales eindigde in 2-1. In de 106e minuut maakte aanvoerster Amandine Henry de beslissende treffer. Frankrijk speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Spanje en titelhouder Verenigde Staten.

Door de uitschakeling van Brazilië is ook de rol van heldin Marta uitgespeeld. De 33-jarige vedette werd in Frankrijk de eerste voetbalster die op vijf WK's ten minste één doelpunt heeft gemaakt. Met zeventien WK-treffers is ze nu ook zowel bij de vrouwen als bij de mannen de topscorer aller tijden op een eindtoernooi om de wereldtitel.

Valerie Gauvin zorgt voor de openingsgoal. Ⓒ EPA

In de 52e minuut opende Valérie Gauvin namens Frankrijk de score uit een vloeiende aanval. Na ruim een uur kwam Brazilië dankzij Thaisa op gelijke hoogte. Henry zorgde in de verlenging van dichtbij voor een feeststemming in Le Havre: 2-1.

