Debutant Jarno Errens gaat ’beuken’ in Parijs: ’Daarna met UFC naar Nederland’

Sport

Nederland is nieuwe UFC-vechter rijker

Nederland is een nieuwe UFC-vechter rijker. Jarno Errens maakt op 3 september tijdens UFC Parijs zijn debuut in de hoogste aangeschreven MMA-competitie van de wereld, zo meldt zijn team. De UFC heeft het nieuws nog niet officieel bevestigd. De 27-jarige vedergewicht uit Limburg neemt het over ruim e...