Premier League-clubs zitten Newcastle United dwars met akkoord

Achttien van de twintig clubs stemden tijdens een spoedberaad voor dit voorstel, zo meldt The Guardian. Alleen Newcastle United was tegen. Manchester City onthield zich van stemming. De club werd in 2008 overgenomen Sheikh Mansour uit Abu Dhabi en maakte sindsdien gebruik van de sponsorconstructies die komende maand niet meer afgesloten mogen worden. The Citizens vragen zich af of dit verbod legaal is.

De overige Premier League-clubs zijn bang dat Newcastle via dergelijke sponsorovereenkomsten de regels van de Financial Fair Play zou kunnen omzeilen. Na de voorbije jaren flinke verliezen te hebben geleden, zouden deze deals dat kunnen verbloemen en ervoor zorgen dat Newcastle veel meer te spenderen heeft dan de rest.

Het Saoedische investeringsfonds dat The Magpies overnam heeft immers een waarde van 367 miljard euro. Ter vergelijking: City-eigenaar Sheikh Mansour heeft een geschat vermogen van rond de twintig miljard euro.

Vooralsnog is dit akkoord niet funest voor Newcastle. Het is immers slechts een maand van kracht. Het betekent hoogstens dat het te besteden budget tijdens de komende wintertransferperiode iets lager ligt, omdat de sponsordeal een maand later start. Echter gaan de clubs spoedig weer om de tafel om te kijken of deze regel definitief gewijzigd moet worden.