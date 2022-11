Advocaat Cillessen reageert op beschuldiging Spaanse vrouw

De vrouw wil een veel hoger bedrag ontvangen dan Cillessen volgens haar wil betalen. Maar volgens de advocaat ligt dat anders.

,,Er is geen groot verhaal. In de tijd dat Jasper in Spanje was heeft hij een korte relatie gehad en daaruit is een kind geboren. Het vaderschap is door Jasper vrijwillig aanvaard en moet nu voor de rechter worden bevestigd. Deze formaliteit wordt verzorgd door Jaspers advocaten in Spanje. Daarna wordt er gesproken over de alimentatie”, aldus de advocaat.

Delicate zaak

,,Het is vermeldenswaardig dat deze zaak delicaat is, aangezien het gaat om een minderjarig kind dat niet mag worden blootgesteld. In Spanje worden minderjarige kinderen speciaal beschermd en elke inmenging of blootstelling (het tonen van het kind, red) kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.”

Cillessen zelf is niet bereikbaar voor commentaar. Vrijdag maakt Van Gaal de definitieve WK-selectie van Oranje bekend.