Nederlandse honkballers lijden tegen Taiwan eerste nederlaag op officieuze WK

Eerder op de WBC hadden de honkballers met 4-2 gewonnen van Cuba en met 3-1 van Panama. Door de eerste nederlaag zijn ze nog niet zeker van een plek in de kwartfinales.

In de laatste groepswedstrijd neemt het Nederlandse koninkrijksteam het zondag op tegen Italië. De nummers 1 en 2 gaan naar de kwartfinales in Tokio. De winnaars daarvan spelen de finaleronde in Miami.

Grand slam

De Nederlandse honkballers kwamen tegen Taiwan nog wel 1-0 voor. Jurickson Profar kon in de eerste inning scoren na een honkslag van Didi Gregorious. De thuisploeg sloeg echter genadeloos toe met 5 punten in de tweede inning, mede dankzij een 'grand slam' van de Taiwanese sterspeler Yu Chang. Hij sloeg op een worp van pitcher Derek West een homerun met alle honken bezet.

In de derde inning sprokkelde de ploeg van Meulens het tweede punt binnen via Roger Bernadina, maar na vier innings stond het al 8-2 voor Taiwan. Pas in de achtste inning knabbelde het koninkrijksteam weer wat van die achterstand af en via scores van Gregorious en Jonathan Schoop werd het 8-4. Taiwan maakte er in zijn slagbeurt 9-4 van. Met een homerun van Ray-Patrick Didder in de negende inning kwam de eindstand op 9-5.