Bruma lijkt bij Heerenveen terug te keren in de Eredivisie

MAANDAG 23 JANUARI

Rienstra traint komende tijd mee met Cambuur

13.39 uur: Middenvelder Ben Rienstra traint de komende tijd mee met SC Cambuur. De Friese club staat onderaan in de Eredivisie en nam eerder deze maand aanvaller Mimoun Mahi al op huurbasis over van FC Utrecht. Rienstra kan mogelijk een contract afdwingen.

De coach van Cambuur, Sjors Ultee, is een vertrouwd gezicht voor de 32-jarige Rienstra. De afgelopen twee seizoenen voetbalde hij al onder Ultee bij Fortuna Sittard. Afgelopen zomer verliet de voormalige speler van onder meer AZ en Heracles Almelo de Limburgse club transfervrij. Sindsdien was de Alkmaarder clubloos.

Heerenveen hoopt Bruma snel te presenteren

13.31 uur: SC Heerenveen wil op korte termijn de komst van Jeffrey Bruma afronden. De 31-jarige verdediger moet de vacature invullen, die is ontstaan door de blessure van Sven van Beek. Bruma heeft de eerste seizoenshelft gespeeld voor Kasimpasa in Turkije.

De 25-voudig international heeft eerder gespeeld voor onder andere Chelsea, PSV, VfL Wolfsburg, Schalke 04 en FSV Mainz 05. Ook het Belgische Zulte Waregem had interesse, maar SC Heerenveen geniet de voorkeur van de verdediger.

ZONDAG 22 JANUARI

Ajax-tegenstander Union Berlin haalt Kroatisch international

15.13 uur: De Duitse voetbalclub 1. FC Union Berlin heeft de selectie versterkt met rechtsback Josip Juranovic. De 27-jarige Kroatisch international komt over van Celtic.

Union Berlin, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League, betaalt volgens Duitse media 8 miljoen euro voor Juranovic. Dat bedrag kan door middel van bonussen oplopen tot maximaal 11 miljoen.

Juranovic is bij Union de vervanger van Julian Ryerson, die onlangs overstapte naar Borussia Dortmund. Op het WK deed Juranovic tot en met de verloren halve finale tegen Argentinië (3-0) alle wedstrijden mee bij de Kroaten, die met brons terugkeerden uit Qatar.

ZATERDAG 21 JANUARI

Gewilde Moukoko kiest voorlopig voor Borussia Dortmund

17.13 uur: Youssoufa Moukoko blijft Borussia Dortmund voorlopig trouw. Het 18-jarige talent heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat loopt tot de zomer van 2026. Zijn oude verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af.

Moukoko stond in de belangstelling van Barcelona, Chelsea, Liverpool en Newcastle United. „Ik was vereerd met de interesse van andere clubs”, zei hij. „Maar uiteindelijk heb ik op mijn gevoel een beslissing genomen. Ik heb met mijn hart gekozen.”

Moukoko debuteerde op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Borussia Dortmund. Hij speelde een jaar later voor het eerst mee met de nationale ploeg van Duitsland.

Antwerp aast op voormalig FC Utrecht-aanvaller Kerk

12.36 uur: Royal Antwerp FC wil zich op korte termijn versterken met Gyrano Kerk. De voormalige aanvaller van FC Utrecht speelt sinds anderhalf jaar voor Lokomotiv Moskou. De Russische club heeft 7 miljoen euro betaald aan FC Utrecht voor de snelle buitenspeler. Kerk staat positief tegenover een verhuizing naar de club van technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel, die momenteel derde staat in België en afkoerst op deelname aan de kampioens-play-offs.

Kerk was dit seizoen in elke wedstrijd actief voor Lokomotiv Moskou, meestal als basisspeler. In de 23 wedstrijden die Lokomotiv tot nu toe speelde, tekende hij voor drie goals en één assist. Als de overgang naar Royal Antwerp FC wordt afgerond, treft Kerk de nodige landgenoten naast Van Bommel en Overmars. In de selectie zitten Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs. En in de technische staf van Van Bommel zitten met de assistent-trainers Andries Ulderink, John Stegeman en Jurgen Dirkx en video-analist Alex Abresch nog vier Nederlanders.

Het gaat om een huur tot het einde van het seizoen.

Oranje-voetbalster Nouwen op huurbasis van Chelsea naar AC Milan

12.18 uur: Voetbalster Aniek Nouwen maakt het seizoen af bij AC Milan. Chelsea, de club waarbij de 23-jarige Brabantse onder contract staat, verhuurt haar voor de rest van dit voetbaljaar aan de Italiaanse club. Nouwen verlengde haar contract in Londen wel tot de zomer van 2025.

De international van Oranje verruilde PSV in 2021 voor Chelsea. Nouwen won in haar eerste seizoen met de Engelse club de landstitel en de FA Cup. Dit seizoen krijgt ze echter amper speeltijd van trainer Emma Hayes. Nouwen speelde drie wedstrijden in de Engelse competitie en één in de Champions League. Met het oog op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland laat de Brabantse zich verhuren aan AC Milan. Ze hoopt in Italië meer aan spelen toe te komen. AC Milan staat op de vijfde plaats in de Serie A voor vrouwen.

Nouwen speelde 37 interlands voor Oranje, waarin ze twee doelpunten maakte. Ze is doorgaans een vaste waarde in de nationale ploeg. Nouwen bleef vorig jaar met Oranje op het EK in Engeland steken in de kwartfinales.

VRIJDAG 20 JANUARI

Arsenal bevestigt komst van aanvaller Trossard

16.59 uur: Arsenal heeft de komst van Leandro Trossard bevestigd. De Belgische buitenspeler komt over van Brighton & Hove Albion. De koploper van de Premier League zou zo’n 30 miljoen euro voor de international betalen.

Arsenal was de afgelopen weken op zoek naar een vleugelaanvaller. Mykhailo Mudryk leek op weg naar de lijstaanvoerder, maar koos op het laatste moment toch voor Chelsea, dat 100 miljoen euro voor de aanvaller uit Oekraïne betaalde.

FC Barcelona kan Carrasco in zomer van Atletico Madrid overnemen

16.57 uur: FC Barcelona kan Yannick Carrasco aan het einde van het seizoen overnemen van Atletico Madrid. Dat heeft de club bedongen tijdens onderhandelingen over de transfer van Memphis Depay naar Atletico.

Barcelona vertelt niet voor welk bedrag het Carrasco kan inlijven. Spaanse media melden dat de Belgische vleugelspits 20 miljoen euro moet kosten. De 29-jarige Carrasco staat tot de zomer van 2024 bij Atletico onder contract.

Atletico Madrid maakte vrijdag bekend dat Depay zijn handtekening onder een contract voor tweeënhalf jaar heeft gezet. De spits van het Nederlands elftal speelde geen hoofdrol meer in de plannen van zijn trainer Xavi bij Barcelona.

Benfica haalt aanvaller Guedes terug naar Lissabon

11.29 uur: Benfica heeft Gonçalo Guedes teruggehaald naar Lissabon. De Portugese topclub van coach Roger Schmidt maakte in de nacht van donderdag op vrijdag de komst van de 26-jarige Portugese aanvaller bekend. Benfica huurt Guedes tot het einde van het seizoen van Wolverhampton Wanderers. Guedes keert in Lissabon terug op het oude nest waar hij onder meer de jeugdopleiding doorliep.

„Ik ben enorm blij om weer thuis te zijn. Het gelukkige gevoel dat ik heb kan ik nog altijd niet beschrijven”, zegt Guedes over zijn terugkeer. „Toen er werd gesproken over een mogelijke terugkeer naar Benfica was ik direct opgetogen. Het is de club waar ik graag naar terugwilde. Ik ben heel blij dat het gelukt is. Teruggaan naar de club waar ik ben opgegroeid, waar ik al mijn trainingen heb gedaan. Daar waar mijn familie is en waar mijn vrienden zijn. Dat is een uniek gevoel en ik wil er het beste uithalen.”

Guedes werd in januari 2017 door Benfica voor zo’n 30 miljoen euro verkocht aan PSG. Na een mislukt avontuur in Parijs speelde hij vervolgens een paar seizoenen bij Valencia, waarna Wolverhampton de 32-voudig Portugees international in de zomer van 2022 naar de Premier League haalde. In dertien competitiewedstrijden wist hij maar één keer te scoren.

Benfica staat met 41 punten op de eerste plaats in de Portugese competitie. Braga volgt op vier punten. In de achtste finales van de Champions League neemt de ploeg het op tegen Club Brugge. Op 15 februari speelt de ploeg uit in Brugge, de thuiswedstrijd volgt op 7 maart in Lissabon.

’Transfer Madueke zet deur open voor vertrek Ziyech bij Chelsea’

10.00 uur: Hakim Ziyech lijkt dichter bij een vertrek bij Chelsea te zijn gekomen. Door het aantrekken van PSV’er Noni Madueke beschikken The Bleus inmiddels over een karrenvracht aan aanvallers. Newcastle United lijkt van te willen profiteren. Volgens de Daily Telegraph wil Eddie Howe zijn selectie versterken met WK-uitblinker Ziyech.

Chelsea nam de Marokkaanse linkspoot in 2020 voor ongeveer 40 miljoen euro over van Ajax. In Londen kwam hij tot dusver tot 97 duels, waarin hij veertien keer scoorde en elf treffers voorbereidde.

Voetbalverslaggever Jeroen Kapteijns volgt het transfergeweld op de voet

DONDERDAG 19 JANUARI

Aanvaller Ngonge verlaat FC Groningen voor Hellas Verona

22.36 uur: Cyril Ngonge verlaat FC Groningen voor Hellas Verona. De 22-jarige aanvaller uit België is donderdag gepresenteerd bij zijn nieuwe club die tegen degradatie uit de Serie A strijdt.

Ngonge had weinig toekomst meer bij FC Groningen, waar hij met het tweede elftal moest trainen. Deyovaisio Zeefuik (Hertha) en Jayden Braaf (Borussia Dortmund) kwamen afgelopen week ook al op huurbasis naar Hellas Verona, de huidige nummer 18 van de Serie A.

Völler nieuwe directeur van Duitse voetbalploeg

20.48 uur: Rudi Völler gaat vanaf 1 februari aan de slag als directeur van de Duitse voetbalploeg. Hij is de opvolger van Oliver Bierhoff, die na een teleurstellend verlopen WK is vertrokken. Duitsland strandde in Qatar voor de tweede keer op rij in de groepsfase van een mondiale eindronde.

De 62-jarige Völler speelde 90 interlands voor Duitsland. De spits scoorde 47 keer in die wedstrijden. Hij was van 2000 tot en met 2004 bondscoach van Duitsland en werkte als trainer bij AS Roma en Bayer Leverkusen. Hij was tot afgelopen seizoen ook technisch directeur bij Leverkusen.

„Ik kijk met passie en verlangen uit naar deze functie”, zei Völler. „We moeten nu eerst de basis leggen voor een succesvol EK van 2024 in eigen land. We moeten een ploeg krijgen die door heel Duitsland wordt gesteund. Daar hebben we de spelers ook voor.”

Aanvaller Danjuma ontbreekt in selectie van Villarreal

20.44 uur: Arnaut Danjuma ontbreekt in de selectie van Villarreal voor het bekerduel met Real Madrid, dat om 21.00 uur begint. De 25-jarige aanvaller staat in de belangstelling van meerdere clubs. Ook PSV zou belangstelling voor hem hebben.

Danjuma heeft bij de Spaanse club nog een contract tot de zomer van 2026. Hij voetbalde in de jeugd bij PSV en kwam daarna uit voor NEC, Club Brugge en Bournemouth.

PSV nam in de winterstop afscheid van Cody Gakpo (Liverpool). De club bevestigde donderdag dat Noni Madueke naar Chelsea vertrekt.

NEC verlengt contract Proper

NEC heeft het contract van Dirk Proper verlengd. De 20-jarige middenvelder tekende een nieuwe verbintenis die loopt tot de zomer van 2025. Proper speelt sinds 2019 in de hoofdmacht van N.E.C. en kwam reeds 76 keer in actie voor de Nijmegenaren.

Bayern heeft Sommer definitief binnen

FC Bayern München heeft tijdens het restant van dit seizoen definitief de beschikking over de Zwitserse doelman Yann Sommer. De 34-jarige Zwitser tekent bij ’Der Rekordmeister’ een contract tot de zomer van 2025 en lost de personele problemen bij de Duitsers onder de lat op nadat Maneul Neuer onlangs tijdens het skiën zijn been brak. Neuer zal dit seizoen niet meer in actie komen.

„Ik ben erg enthousiast over de nieuwe uitdaging bij Bayern”, zei Sommer. „Het is een grote club. We hebben vaak tegen elkaar gespeeld. Ik ken de enorme kwaliteit en uitstraling van deze club. Ik ben er trots op dat ik nu deel uitmaak van Bayern.”

„Sommer is een waardevolle toevoeging voor ons, omdat hij een schat aan internationale ervaring heeft en al vele jaren in de Bundesliga speelt”, verklaarde algemeen directeur Oliver Kahn. „Hij heeft alles in huis om direct bij te dragen aan ons succes. We zijn er zeker van dat we onze doelen kunnen bereiken met Yann Sommer.”

Sommer speelde sinds 2014 voor Borussia Mönchengladbach. Eerder kwam hij onder meer uit voor FC Basel.

Ché Nunnely tekent contract bij sc Heerenveen

14.02 uur: Ché Nunnely is speler van sc Heerenveen. De vleugelaanvaller was de afgelopen periode op proef in Friesland en liet daarbij een goede indruk achter. Nunnely tekent een contract tot aan het einde van het seizoen met een optie voor twee jaar.

Nunnely doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar van een debuut in het eerste elftal kwam het niet. In de Keuken Kampioen Divisie speelde hij bij de Amsterdamse beloftenploeg 42 wedstrijden, waarin hij tienmaal trefzeker was en zes assists achter zijn naam zette. In de zomer van 2019 maakte Nunnely de overstap van Ajax naar Willem II. In Tilburg liet hij zien ook in de Eredivisie van waarde te kunnen zijn. In 95 wedstrijden scoorde hij 19 doelpunten en was hij goed voor 11 assists.

Technisch manager Ferry de Haan: „Het is bekend dat wij graag een echte buitenspeler wilde toevoegen aan onze selectie. Ché voldoet aan dit profiel. Hij is snel, heeft diepte en kan zowel rechts als links voorin uit de voeten. Na zijn blessure is hij nu weer nagenoeg fit. We zijn dan ook blij dat we met Ché weer extra mogelijkheden in onze aanvalslinie krijgen.”

Fortuna Sittard huurt Kroatische middenvelder Bistrovic

13.53 uur: Kristijan Bistrovic voetbalt de rest van het seizoen op huurbasis voor Fortuna Sittard. De 24-jarige middenvelder uit Kroatië is eigendom van CSKA Moskou, dat hem het afgelopen halfjaar al uitleende aan het Italiaanse Lecce. Voor die club kwam Bistrovic elf keer in actie, de laatste zes keer als invaller. Fortuna, dat twaalfde staat in de Eredivisie, heeft een optie tot koop.

„Fortuna kwam met een goed en ambitieus plan, daar wil ik graag deel van uitmaken” ,zegt Bistrovic, die bij Fortuna twee landgenoten treft: doelman Ivor Pandur en verdediger Stipe Radic. „Dat maakt het makkelijker om me aan te passen. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe teamgenoten en de fans te ontmoeten. Ze kunnen erop rekenen dat ik altijd 100 procent geef.”

Voormalig Kroatisch jeugdinternational Bistrovic debuteerde voor Slaven Belupo Koprivnica, waarna hij in 2018 verkaste naar CSKA Moskou waarvoor hij bijna honderd wedstrijden speelde.

Memphis Depay gespot op vliegveld Madrid

09.20 uur: De transfer van Memphis Depay van FC Barcelona naar Atlético Madrid lijkt er te gaan komen. De Oranje-international is gespot op het vliegveld van de Spaanse hoofdstad.

Atlético-spits Alvaro Morata riep woensdag al op de zaken vooruit na de bekerzege op Levante. „Een topspeler, welkom”, zei Morata bij de Spaanse zender TVE na een vraag over Depay. „Atlético is een plek waar je zeker gelukkig zal zijn. We staan klaar om iedereen die komt helpen met open armen te verwelkomen.”

De overgang is echter nog niet rond. In Spaanse media wordt wel gesteld dat FC Barcelona en Atlético Madrid steeds dichter tot elkaar komen. De Catalanen zouden drie miljoen euro ontvangen, plus Yannick Carrasco. De Belg wordt dan voor de rest van het seizoen gehuurd van Atlético, met een optie tot koop voor twintig miljoen euro.

WOENSDAG 18 JANUARI

Deense verdediger Sørensen derde nieuweling bij FC Groningen

In de strijd tegen degradatie heeft FC Groningen de selectie opnieuw aangevuld. Mads Bech Sørensen komt over van Brentford. De 24-jarige Deense centrale verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Engelse club, waarvoor hij dit seizoen in de competitie vier keer kort als invaller in actie kwam. Brentford verhuurde Sørensen tussentijds aan OGC Nice en enkele seizoenen terug aan Wimbledon.

Groningen trok een dag eerder al de 22-jarige Noorse middenvelder Johan Hove en de 20-jarige Zweedse middenvelder Aimar Sher aan.

„Mads is een grote, fysiek sterke centrale verdediger. Hij heeft de laatste seizoenen op hoog niveau getraind en gevoetbald en brengt daarmee de nodige ervaring met zich mee”, zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, dat op de vijftiende plaats staat in de Eredivisie.

Bayern München heeft beet bij Sommer als vervanger geblesseerde Neuer

15.55 uur: De overgang van doelman Yann Sommer van Borussia Mönchengladbach naar Bayern München is nagenoeg rond. Volgens Duitse media hebben beide clubs inmiddels overeenstemming bereikt over de transfer van de Zwitser.

Op Twitter meldde Borussia Mönchengladbach vervolgens dat Sommer met toestemming de training van woensdag heeft overgeslagen. „De onderhandelingen met Bayern zitten in een afrondende fase”, voegde de club er in de mededeling aan toe.

Sommer zou nog een medische keuring moeten ondergaan bij de landskampioen, voordat hij een contract tekent tot medio 2025. Bayern zou een kleine 10 miljoen euro voor de keeper betalen.

Bayern is op zoek naar een doelman, nadat bekend werd dat eerste keus Manuel Neuer voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld. De international brak bij een ongeval bij het skiën een been.

Bayern München haalde eerder deze transferperiode al de bij Ajax vertrokken Daley Blind binnen.

Erik ten Hag wil gewilde Harry Maguire in Manchester houden

13.07 uur: Erik ten Hag wil Harry Maguire niet kwijt. Volgens de BBC heeft de Manchester United-trainer een bod van West Ham op de centrale verdediger, die op het tweede plan is beland, afgewezen.

Maguire speelde dit seizoen tot dusver slechts acht competitiewedstrijden voor United. West Ham is op zoek naar een vervanger van Craig Dawson, die op weg lijkt naar Wolverhampton Wanderers.

DINSDAG 17 FEBRUARI

Wolverhampton neemt Sarabia over van PSG

22.29 uur: Wolverhampton Wanderers heeft de Spaanse middenvelder Pablo Sarabia overgenomen van Paris Saint Germain. De club uit de Premier League van coach Julen Lopetegui heeft 5 miljoen euro betaald voor Sarabia, die is vastgelegd tot medio 2025.

De 30-jarige Spanjaard maakte 22 doelpunten in 98 wedstrijden voor PSG en had nog een contract tot medio 2024 in Parijs. „Lopetegui kende de speler van toen hij de leiding had over Spanje onder 19 in 2011 en Sarabia tot aanvoerder had gemaakt van de ploeg die Europees kampioen onder 19 werd”, meldde Wolverhampton.

Wolverhampton heeft in de transferperiode ook de Braziliaan Matheus Cunha en middenvelder Mario Lemina aan de selectie toegevoegd. De Wolves staan zestiende in de Premier League.

FC Groningen trekt Noorse en Zweedse middenvelder aan en aast op stunt

21.41 uur: FC Groningen zint op een grote transferstunt. Noorse bronnen melden dat de noordelijke club druk doende is zich te versterken met het voormalige Noorse toptalent Jens Petter Hauge. De 23-jarige aanvaller speelde in de eerste seizoenshelft op huurbasis bij AA Gent, maar zou willen vertrekken bij de Belgische club. Eintracht Frankfurt zou opteren voor een nieuwe verhuurperiode voor de 10-voudig Noors international.

Hauge was enkele jaren geleden nadrukkelijk in beeld bij SC Heerenveen, maar koos toen voor AC Milan. De Italianen verkochten hem vervolgens voor 10 miljoen euro aan Eintracht Frankfurt.

Het laag geklasseerde FC Groningen is op de Scandinavische toer. Zo strijdt de club mee om de handtekening van Hjalmar Ekdal, een 24-jarige Zweedse verdediger van Djurgardens IF. Er zijn meerdere kapers op de kust voor Ekdal, die onder andere met het Engelse Burnley in verband wordt gebracht.

FC Groningen trok dinsdag al twee nieuwe Scandinavische spelers aan. De 22-jarige Noorse middenvelder Johan Hove en de 20-jarige Zweedse middenvelder Aimar Sher komen de kwakkelende Eredivisieclub versterken. Groningen staat vijftiende in de stand.

Hove wordt per direct overgenomen van de Noorse club Strømsgodset IF. De jeugdinternational tekent een contract voor 3,5 jaar, tot medio 2026. Hij speelde tot dusver 128 competitiewedstrijden in de hoogste Noorse profdivisie. Daarin scoorde hij 29 keer.

Sher wordt met onmiddellijke ingang voor de rest van dit seizoen gehuurd van de Italiaanse club Spezia Calcio 1906. De club kan de huurovereenkomst met de 20-jarige middenvelder na dit seizoen met een jaar verlengen, maar Groningen heeft ook de mogelijkheid de in Irak geboren Sher te kopen.

Groningen wilde Sher in 2021 al vastleggen, maar hij koos destijds voor een avontuur in Italië, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. „Aimar is een speler met veel potentie, van wie wij denken dat hij, ondanks zijn jonge leeftijd en het geringe aantal speelminuten op het hoogste niveau in de laatste maanden, iets kan toevoegen aan onze selectie.”

Dortmund neemt Ryerson over van Ajax-tegenstander Union Berlin

18.39 uur: Borussia Dortmund neemt verdediger Julian Ryerson over van Union Berlin, in februari de tegenstander van Ajax in de tussenronde van de Europa League. De 25-jarige Noor heeft bij de Duitse topclub een contract getekend tot 2026. De clubs maakten geen melding over de transfersom, die volgens Duitse media rond de afkoopclausule van 5 miljoen euro zou liggen.

„Dankzij zijn sterke optreden nationaal en internationaal bij Union Berlin was er veel interesse uit binnen- en buitenland voor Julian. Nadat Borussia Dortmund zich had gemeld en na gesprekken met sportdirecteur Sebastian Kehl en trainer Edin Terzic was voor hem snel duidelijk dat dit de stap is die hij in de winter wil zetten”, liet de zaakwaarnemer van Ryerson weten.

Dortmund hoopt met het aantrekken van Ryerson de positie van rechtsback in te vullen na het geblesseerd wegvallen van Thomas Meunier. De 15-voudig Noorse international had nog een contract tot deze zomer in Berlijn. Hij kwam 109 keer uit voor Union, waar ook Danilho Doekhi, Rick van Drongelen en voormalig ADO-speler Sheraldo Becker onder contract staan.

AZ verkoopt overbodige Noor Evjen aan Deense club Brøndby

16.16 uur: De Noorse aanvaller Håkon Evjen verlaat AZ. Hij verruilt de nummer 2 van de Eredivisie voor de Deense club Brøndby. De 22-jarige Evjen had nog een contract bij de Alkmaarders tot medio 2024, maar trainer Pascal Jansen heeft de laatste tijd nauwelijks een beroep op hem gedaan.

Evjen kwam in januari 2020 over van FK Bodø/Glimt uit zijn thuisland. In dienst van AZ kwam hij tot 67 wedstrijden in de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor zeven goals en vijf assists. Dit seizoen was Evjen nog wel van waarde in de kwalificatieduels voor de Conference League, het Europese clubtoernooi waarin AZ nog altijd actief is. Hij was twee keer trefzeker.

„Met de toegenomen concurrentie binnen de selectie had Håkon minder uitzicht op speelminuten dan waar hij logischerwijs op gehoopt had”, lichtte directeur voetbalzaken Max Huiberts de verkoop toe.

SC Cambuur huurt aanvaller Mahi in strijd tegen degradatie

16.15 uur: FC Utrecht-aanvaller Mimoun Mahi maakt het seizoen op huurbasis af bij hekkensluiter SC Cambuur. De 28-jarige Mahi speelt sinds 2020 bij Utrecht, waar hij dit seizoen niet vaak meedeed vanwege blessureleed.

Mahi mist volgens Foeke Booy, technisch manager bij Cambuur, dan ook wat wedstrijdritme. „Maar hij kan wel direct aansluiten bij de groep en hopelijk snel minuten gaan maken”, aldus Booy.

De in Den Haag geboren Mahi begon zijn carrière bij Sparta Rotterdam en stapte in 2014 succesvol over naar Eredivisionist FC Groningen. Daar verdiende hij een transfer naar het Zwitserse FC Zürich, waar hij een jaar speelde totdat Utrecht interesse toonde.

Cambuur staat met 9 punten laatste in de Eredivisie. De achterstand op FC Groningen, FC Emmen en FC Volendam is 3 punten.

PSV grijpt naast Viktor Tsygankov van Dinamo Kiev

13.50 uur: PSV heeft definitief naast doelwit Viktor Tsygankov gegrepen. De Oekraïner was een belangrijke kandidaat om de aanvalslinie van PSV te versterken na het vertrek van Cody Gakpo, maar de Oekraïense vleugelspeler heeft de overstap gemaakt van Dinamo Kiev naar het Spaanse Girona. Tsygankov heeft een contract voor 4,5 jaar getekend bij de Catalaanse club. De 25-jarige aanvaller stond hoog op het lijstje bij PSV, maar van meet af aan was duidelijk, dat het financieel een lastig haalbare kaart zou zijn. De Oekraïner werd ook gelinkt aan FC Porto en Anderlecht.

Ook door de naam van AZ-aanvaller Jesper Karlsson kon al een streep worden gezet. Met een vraagprijs van rond de 18 miljoen euro is de speler van AZ financieel onhaalbaar. PSV is op zoek naar versterking voor de aanvalslinie. Gakpo, de meest waardevolle speler qua goals en assists, werd aan het begin van de window verkocht aan Liverpool voor een transfersom, die kan oplopen richting de 50 miljoen euro. Inmiddels wordt ook stevig getrokken aan Noni Madueke. Chelsea heeft een bod van 30 miljoen euro uitgebracht op de Engelse aanvaller, maar PSV wil voor hem een bedrag van 40 miljoen euro ontvangen

MAANDAG 16 FEBRUARI

Nottingham neemt middenvelder Danilo over van Palmeiras

23.23 uur: Nottingham Forest heeft met Palmeiras een akkoord bereikt over de transfer van Danilo. De 21-jarige Braziliaanse middenvelder ondertekent een contract voor 6,5 jaar bij de huidige nummer 13 uit de Premier League.

Danilo doorliep de jeugdopleiding van Palmeiras en speelde 141 officiële duels voor het eerste elftal van de elfvoudig Braziliaans kampioen.

Hertha BSC verhuurt Zeefuik aan Hellas Verona

18.59 uur: Deyovaisio Zeefuik verlaat Hertha BSC voor Hellas Verona. De Italiaanse club huurt de 24-jarige rechtsback tot aan het einde van het seizoen. Daarna kan de huidige nummer 19 van de Serie A hem definitief inlijven.

Hertha BSC nam de verdediger in 2020 voor 4 miljoen euro over van FC Groningen. Hij verloor vorig seizoen zijn basisplaats en werd vervolgens verhuurd aan Blackburn Rovers. Hertha staat op de vijftiende plaats van de Bundesliga en hervat zaterdag het seizoen met een uitwedstrijd tegen VfL Bochum.

De Nederlandse jeugdinternational Jayden Braaf maakt het seizoen ook op huurbasis af bij Hellas Verona. De 20-jarige aanvaller komt over van Borussia Dortmund, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2025. Braaf verruilde in mei vorig jaar Manchester City voor Borussia Dortmund. Hellas Verona heeft ook op Braaf een koopoptie.

Aston Villa neemt Colombiaanse aanvaller over van Chicago Fire

18.37 uur: Aston Villa heeft de selectie versterkt met Jhon Duran. De 19-jarige Colombiaanse aanvaller komt over van de Amerikaanse club Chicago Fire. Aston Villa betaalt omgerekend ruim 20 miljoen euro voor Duran.

Duran, drievoudig international, kwam vorig seizoen in de Amerikaanse competitie MLS tot acht doelpunten en vijf assists voor Chicago. Aston Villa versterkte zich deze transferperiode eerder met verdediger Alex Moreno van Real Betis.

Aston Villa neemt halverwege de competitie de elfde plaats in in de Premier League.

FC Groningen heeft Sher bijna binnen

14:21 uur: FC Groningen gaat zich versterken met de 20-jarige Zweedse middenvelder Aimar Sher. Zweedse media melden dat de overgang maandag wordt afgerond. Sher maakte anderhalf jaar geleden voor 1,2 miljoen euro de overstap van het Zweedse Hammarby naar Spezia in Italië. Daar bleef zijn inbreng dit seizoen beperkt tot een invalbeurt van zeventien minuten in een bekerwedstrijd.

Sher is jeugdinternational van Zweden maar heeft roots in Irak. Hij is geboren in Kirkuk in het Noorden van het land. Behalve met Sher hoopt FC Groningen ook snel tot zaken te komen met Johan Hove. De Eredivisieclub strijdt met OH Leuven om de handtekening van de middenvelder van Strømsgodset IF.

Sparta hengelt jonge aanvaller Melkersen binnen

14.17 uur: Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Elias Hoff Melkersen. De twintigjarige aanvaller is jeugdinternational van Noorwegen en komt op huurbasis over van het Schotse Hibernian FC. Sparta heeft een koopoptie bedongen.

„Na het vertrek van Mario Engels waren we op zoek naar eenzelfde type speler: een aanvaller met snelheid en een individuele actie, die ook aan de zijkant kan spelen”, vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp. „Elias kwam bij deze zoektocht op onze radar en heeft ons kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Het is een talentvolle aanvaller, die bij Noorwegen onder 20 al eerder met Joshua Kitolano samengespeeld heeft. We zijn blij hem aan de selectie toe te kunnen voegen.”

Melkersen, die een jaar geleden door Hibernian werd overgenomen van FK Bodø/Glimt, scoorde dit seizoen één goal in zeventien duels voor de club uit Edinburgh.

Vilhena krijgt nieuwe trainer bij Salernitana na zware nederlaag

13.04 uur: Tonny Vilhena krijgt een nieuwe trainer bij de Italiaanse voetbalclub Salernitana. Een dag na de zware nederlaag bij Atalanta (8-2) besloot de clubleiding om trainer Davide Nicola te ontslaan. Salernitana pakte slechts 2 punten uit de laatste zes wedstrijden in de Serie A en staat op de zestiende plaats, wel 9 punten boven de clubs in de degradatiezone.

In Bergamo stond de ploeg van Nicola halverwege al met 5-1 achter. Teun Koopmeiners scoorde één keer voor Atalanta. Oud-Feyenoorder Vilhena was onder Nicola een vaste waarde bij Salernitana.

De 49-jarige Italiaan werd in februari vorig jaar aangesteld bij Salernitana, dat op dat moment onderaan stond in de Serie A. Onder leiding van Nicola wist de ploeg te ontsnappen aan degradatie.

Salernitana is na Bologna, Monza, Sampdoria, Hellas Verona en Cremonese de zesde club uit de Serie A die dit seizoen de trainer ontslaat.

’PSV-doelwit tekent contract in Spanje’

12:40 uur Viktor Tsygankov was een belangrijke kandidaat om de aanvalslinie van PSV te versterken na het vertrek van Cody Gakpo, maar het ziet er naar uit dat de Oekraïense vleugelspeler de overstap naar Spanje gaat maken. Catalaanse media melden dat de speler van Dinamo Kiev op het punt staat om een contract te tekenen bij Girona.

Tsygankov is dit weekend gespot op de tribune bij de thuiswedstrijd van Girona tegen Sevilla. De 25-jarige aanvaller stond hoog op het lijstje bij PSV, maar van meet af aan was duidelijk, dat het financieel een lastig haalbare kaart zou zijn. De Oekraïner werd ook gelinkt aan FC Porto en Anderlecht, maar de Catalaanse club lijkt nu met hem aan de haal te gaan.

PSV is op zoek naar versterking voor de aanvalslinie. Gakpo, de meest waardevolle speler qua goals en assists, werd aan het begin van de window verkocht aan Liverpool voor een transfersom, die kan oplopen richting de 50 miljoen euro.

Inmiddels wordt ook stevig getrokken aan Noni Madueke. Chelsea heeft een bod van 30 miljoen euro uitgebracht op de Engelse aanvaller, maar PSV wil voor hem een bedrag van 40 miljoen euro ontvangen. De Londense club heeft ruime financiële middelen, maar heeft wel deze window al 100 miljoen euro uitgegeven voor Mykhaylo Mudryk van Shakhtar Donetsk. Daarmee is een eventuele komst van Madueke niet definitief van de baan, melden bronnen in Engeland, maar het is wel de vraag of Chelsea nog een topuitgave wil doen. Als er te veel geld wordt besteed aan transfers kan dat problemen opleveren met het oog op financial fair play.

ZONDAG 15 JANUARI

Chelsea legt Oekraïense middenvelder Mudryk vast

15.56 uur: Chelsea heeft de komst van Shakhtar Donetsk-middenvelder Mykhaylo Mudryk afgerond. De 22-jarige Oekraïner tekende een contract voor 8,5 jaar bij de Londense club. Chelsea betaalde naar verluidt een bedrag van 70 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot 100 miljoen.

„Ik ben erg blij dat ik bij Chelsea heb getekend”, verklaarde Mudryk, die eveneens in de belangstelling stond van Arsenal. „Het is een enorm grote club, in een fantastische competitie en het is een erg mooie uitdaging voor mij op dit moment in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om onder trainer Graham Potter aan de slag te gaan.

Mudryk was dit seizoen betrokken bij achttien treffers in evenzoveel wedstrijden, waaronder drie doelpunten en twee assists in de Champions League. De middenvelder was zondag al aanwezig als toeschouwer bij het competitieduel met Crystal Palace.

Chelsea kan de versterking goed gebruiken. De ploeg staat op de tiende plaats in de Premier League en won slechts zeven van de achttien wedstrijden. Het elftal van Potter is ook al uitgeschakeld in de twee Engelse bekertoernooien. Chelsea is eveneens geïnteresseerd in PSV-aanvaller Noni Madueke, terwijl onlangs ook de Portugees João Félix werd gehuurd.

FC Groningen mikt op Noor

11:10 uur Het zwalkende FC Groningen mikt op versterking van de selectie om het lek boven te krijgen en is bereid daarvoor flink in de buidel te tasten. De nummer vijftien van de Eredivisie strijdt met het Belgische OH Leuven om de handtekening van de Noorse aanvallende middenvelder Johan Hove. Aan de speler van Strømsgodset IF hangt een prijskaartje van 1 miljoen euro.

Bronnen in Noorwegen melden dat Hove dit weekend gebruikt om beide clubs te bezoeken en daarna een definitieve keuze zal maken. FC Groningen speelt later vandaag de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

De 22-jarige Noorse jeugdinternational is een gemakkelijk scorende middenvelder. In 125 wedstrijden voor Strømsgodset IF heeft hij dertig goals gemaakt. FC Groningen heeft goede ervaringen met Noorse spelers. In het verleden waren Erik Nevland en Jørgen Strand Larsen een hit in de Euroborg. Beide Noren scoorden erop los en werden voor mooie bedragen verkocht. Nevland verkaste voor 3 miljoen euro naar Fulham, terwijl Strand Larsen afgelopen zomer de grootste uitgaande transfer ooit werd van FC Groningen. De spits werd voor 12,4 miljoen euro verkocht aan het Spaanse Celta de Vigo. Door deze lucratieve transfer is de oorlogskas van FC Groningen goed gevuld en kan de club zich roeren op de transfermarkt om de weg omhoog in te zetten.

Als Hove voor FC Groningen kiest, treft hij een landgenoot in de selectie. Sinds afgelopen zomer speelt linksback Isak Dybvik Määttä voor de club uit het noorden van het land.

ZATERDAG 14 JANUARI

Chelsea heeft Oekraïense middenvelder Mudryk bijna binnen

20.39 uur: Chelsea heeft de Oekraïense middenvelder Mychajlo Mudryk bijna binnen. Volgens zijn huidige club Shakhtar Donetsk zijn de betrokken partijen dicht bij een akkoord. De 22-jarige Mudryk komt naar verluidt voor een bedrag van ruim 100 miljoen euro naar Londen, een transfersom die bestaat uit een vast bedrag en bonussen. Arsenal zou ook een bod hebben uitgebracht, melden Engelse media.

Chelsea, waar Hakim Ziyech deze transferperiode mogelijk vertrekt, wil zich ook graag versterken met PSV-aanvaller Noni Madueke. Chelsea is bezig aan een teleurstellend seizoen en staat op de tiende plek in de Premier League. Zondag neemt de ploeg van trainer Graham Potter het op tegen stadgenoot Crystal Palace.

Mahi speelt rest van het seizoen bij Cambuur

17.34 uur: FC Utrecht-aanvaller Mimoun Mahi speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor SC Cambuur bevestigen bronnen rond de speler. De door veel blessureleed gekwelde aanvaller kwam dit seizoen pas tweemaal als invaller in actie voor FC Utrecht.

Mahi kwam in de zomer van 2020 naar FC Utrecht en speelde eerder voor Sparta, FC Groningen en FC Zürich. Hekkensluiter SC Cambuur is dringend op zoek naar aanvallende versterking. De Friezen hebben dit seizoen pas negen goals gemaakt en zijn daarmee de minst scorende ploeg in de Eredivisie.

VRIJDAG 13 JANUARI

Spits Darfalou bij FC Emmen terug in de Eredivisie

10.37 uur: De Algerijnse spits Oussama Darfalou gaat weer in de Eredivisie voetballen. Darfalou (29) ondertekende een contract voor 1,5 jaar bij FC Emmen. Hij speelde eerder voor Vitesse, VVV-Venlo en PEC Zwolle. In 94 wedstrijden in de Eredivisie maakte de Algerijnse international 21 doelpunten.

Emmen neemt Darfalou transfervrij over van de Marokkaanse club MAS Fes. „We volgden Oussama al langer”, zegt voorzitter Ronald Lubbers. „Hij kan qua dynamiek iets extra’s brengen, datgene waar we naar op zoek waren. Helaas is het in zijn tijd bij Vitesse nooit tot een huurdeal gekomen. Toen de mogelijkheid zich voordeed om hem tegen EU-voorwaarden transfervrij over te nemen, waren we er snel uit.”

Omdat de Marokkaanse bond hem nog niet formeel heeft vrijgegeven, ontbreekt Darfalou zondag bij FC Emmen in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. Emmen neemt met 11 punten uit vijftien wedstrijden de zestiende plaats in de Eredivisie in. Cambuur staat met 8 punten onderaan.

WOENSDAG 11 JANUARI

Fortuna Sittard huurt aanvaller Cangiano van Bologna

19.13 uur: Gianmarco Cangiano maakt het seizoen af bij Fortuna Sittard. De club uit Limburg huurt de 21-jarige aanvaller van Bologna. Fortuna kan de Italiaan in de zomer definitief overnemen.

Cangiano speelde in de jeugd van AS Roma en vertrok drie jaar geleden naar Bologna, dat hem al verhuurde aan Ascoli, Crotone en Bari. „Met Gianmarco halen we een talentvolle en behendige dribbelaar in huis’, weet technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard. „We zoeken nu nog naar een middenvelder.”

Chelsea huurt João Félix van Atlético Madrid

13.14 uur: Chelsea huurt de Portugese aanvaller João Félix tot het einde van het seizoen van Atlético Madrid. De 23 jaar oude Félix verlengde zijn contract in de Spaanse hoofdstad wel met een jaar, tot de zomer van 2027. „The artist has arrived”, schreef Chelsea op Twitter. Naar verluidt betaalt de club zo’n 11 miljoen euro voor de huurconstructie.

Félix verhuisde in de zomer van 2019 van Benfica naar Madrid en met die overgang was voor beide partijen een recordbedrag van liefst 126 miljoen euro gemoeid. Hij speelde sindsdien 131 officiële wedstrijden voor Atlético en daarin was hij 34 keer trefzeker.

„Chelsea is een van de grootste clubs ter wereld en ik hoop het team te helpen de doelen te bereiken. Ik ben erg blij hier te zijn en kijk ernaar uit om op Stamford Bridge te spelen”, zei Félix, 28-voudig international voor Portugal.

Chelsea staat op een zeer teleurstellende tiende plaats in de Premier League. Zondag werd de Londense club in de FA Cup uitgeschakeld door Manchester City, dat met 4-0 veel te sterk was. De positie van trainer Graham Potter staat al ter discussie. Potter was op zoek naar aanvallende versterkingen na een aantal blessuregevallen. Met Atlético werd een huurdeal overeengekomen over Félix, dit seizoen in Madrid niet zeker van een basisplaats en een dure speler qua salaris.

In de achtste finales van de Champions League neemt Chelsea het op tegen Borussia Dortmund. Atlético werd dit seizoen in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld.