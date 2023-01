Chelsea heeft Oekraïense ’man van 100 miljoen’ bijna binnen

ZATERDAG 14 JANUARI

Chelsea heeft Oekraïense middenvelder Mudryk bijna binnen

20.39 uur: Chelsea heeft de Oekraïense middenvelder Mychajlo Mudryk bijna binnen. Volgens zijn huidige club Shakhtar Donetsk zijn de betrokken partijen dicht bij een akkoord. De 22-jarige Mudryk komt naar verluidt voor een bedrag van ruim 100 miljoen euro naar Londen, een transfersom die bestaat uit een vast bedrag en bonussen. Arsenal zou ook een bod hebben uitgebracht, melden Engelse media.

Chelsea, waar Hakim Ziyech deze transferperiode mogelijk vertrekt, wil zich ook graag versterken met PSV-aanvaller Noni Madueke. Chelsea is bezig aan een teleurstellend seizoen en staat op de tiende plek in de Premier League. Zondag neemt de ploeg van trainer Graham Potter het op tegen stadgenoot Crystal Palace.

Mahi speelt rest van het seizoen bij Cambuur

17.34 uur: FC Utrecht-aanvaller Mimoun Mahi speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor SC Cambuur bevestigen bronnen rond de speler. De door veel blessureleed gekwelde aanvaller kwam dit seizoen pas tweemaal als invaller in actie voor FC Utrecht.

Mahi kwam in de zomer van 2020 naar FC Utrecht en speelde eerder voor Sparta, FC Groningen en FC Zürich. Hekkensluiter SC Cambuur is dringend op zoek naar aanvallende versterking. De Friezen hebben dit seizoen pas negen goals gemaakt en zijn daarmee de minst scorende ploeg in de Eredivisie.

VRIJDAG 13 JANUARI

Spits Darfalou bij FC Emmen terug in de Eredivisie

10.37 uur: De Algerijnse spits Oussama Darfalou gaat weer in de Eredivisie voetballen. Darfalou (29) ondertekende een contract voor 1,5 jaar bij FC Emmen. Hij speelde eerder voor Vitesse, VVV-Venlo en PEC Zwolle. In 94 wedstrijden in de Eredivisie maakte de Algerijnse international 21 doelpunten.

Emmen neemt Darfalou transfervrij over van de Marokkaanse club MAS Fes. „We volgden Oussama al langer”, zegt voorzitter Ronald Lubbers. „Hij kan qua dynamiek iets extra’s brengen, datgene waar we naar op zoek waren. Helaas is het in zijn tijd bij Vitesse nooit tot een huurdeal gekomen. Toen de mogelijkheid zich voordeed om hem tegen EU-voorwaarden transfervrij over te nemen, waren we er snel uit.”

Omdat de Marokkaanse bond hem nog niet formeel heeft vrijgegeven, ontbreekt Darfalou zondag bij FC Emmen in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. Emmen neemt met 11 punten uit vijftien wedstrijden de zestiende plaats in de Eredivisie in. Cambuur staat met 8 punten onderaan.

WOENSDAG 11 JANUARI

Fortuna Sittard huurt aanvaller Cangiano van Bologna

19.13 uur: Gianmarco Cangiano maakt het seizoen af bij Fortuna Sittard. De club uit Limburg huurt de 21-jarige aanvaller van Bologna. Fortuna kan de Italiaan in de zomer definitief overnemen.

Cangiano speelde in de jeugd van AS Roma en vertrok drie jaar geleden naar Bologna, dat hem al verhuurde aan Ascoli, Crotone en Bari. „Met Gianmarco halen we een talentvolle en behendige dribbelaar in huis’, weet technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard. „We zoeken nu nog naar een middenvelder.”

Chelsea huurt João Félix van Atlético Madrid

13.14 uur: Chelsea huurt de Portugese aanvaller João Félix tot het einde van het seizoen van Atlético Madrid. De 23 jaar oude Félix verlengde zijn contract in de Spaanse hoofdstad wel met een jaar, tot de zomer van 2027. „The artist has arrived”, schreef Chelsea op Twitter. Naar verluidt betaalt de club zo’n 11 miljoen euro voor de huurconstructie.

Félix verhuisde in de zomer van 2019 van Benfica naar Madrid en met die overgang was voor beide partijen een recordbedrag van liefst 126 miljoen euro gemoeid. Hij speelde sindsdien 131 officiële wedstrijden voor Atlético en daarin was hij 34 keer trefzeker.

„Chelsea is een van de grootste clubs ter wereld en ik hoop het team te helpen de doelen te bereiken. Ik ben erg blij hier te zijn en kijk ernaar uit om op Stamford Bridge te spelen”, zei Félix, 28-voudig international voor Portugal.

Chelsea staat op een zeer teleurstellende tiende plaats in de Premier League. Zondag werd de Londense club in de FA Cup uitgeschakeld door Manchester City, dat met 4-0 veel te sterk was. De positie van trainer Graham Potter staat al ter discussie. Potter was op zoek naar aanvallende versterkingen na een aantal blessuregevallen. Met Atlético werd een huurdeal overeengekomen over Félix, dit seizoen in Madrid niet zeker van een basisplaats en een dure speler qua salaris.

In de achtste finales van de Champions League neemt Chelsea het op tegen Borussia Dortmund. Atlético werd dit seizoen in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld.