’Veel meer slachtoffers misbruik in sport durven zich te melden’

Dat zei Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, maandag tijdens de algemene ledenvergadering van de sportkoepel. De oprichting van het CVSN was een van de aanbevelingen van de commissie-De Vries, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de sport.

Uitbreiding team

Het heeft zelfs geleid tot uitbreiding van het team, omdat er per maand veertig nieuwe dossiers bijkomen. „In 70 procent van deze zaken gaat het om grensoverschrijdend gedrag, het merendeel seksueel van aard”, vertelde Dielessen. „De proactieve werkwijze van het CVSN heeft ervoor gezorgd dat in 2019 68 signalen op gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport zijn doorgezet aan het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) of politie en Openbaar Ministerie voor nader onderzoek.”

Het ISR kreeg dit jaar al met 52 zaken te maken, waar dat er in het verleden vijf per jaar waren. Dielessen: „Hoe pijnlijk deze zaken ook zijn voor de slachtoffers en andere betrokkenen, het is positief dat meer mensen hierover durven praten en geholpen kunnen worden.”

Vanaf juni werkt het centrum met een zogenoemd Reglement Case Management Systeem Sport, dat een breder beeld moet geven van misstanden. De meerderheid van de sportbonden heeft al geoefend met het systeem en het is de verwachting dat in januari 2020 elke sportbond deze training heeft ondergaan. „Dit houdt in dat we dan over het jaar 2020 voor het eerst echt een gedetailleerde en zo compleet mogelijke rapportage kunnen publiceren over de meldingen van seksuele intimidatie en misbruik in de sport”, aldus Dielessen.