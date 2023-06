Briljant optreden Teun Koopmeiners: hattrick en assist voor Atalanta

De middenvelder sloot het seizoen succesvol af met Atalanta. Hij had met drie doelpunten en een assist op een treffer van Rasmus Højlund een groot aandeel in een thuiszege op Monza (5-2).

Atalanta is als vijfde geëindigd in de Serie A. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de finaleronde van de Nations League. Kroatië is volgende week woensdag in De Kuip de tegenstander in de halve eindstrijd. Vier dagen later wacht mogelijk een finale tegen Spanje of Italië in Rotterdam.

Bekijk hier het derde schitterende doelpunt van Koopmeiners.

Napoli

Trainer Luciano Spalletti heeft zijn laatste wedstrijd bij landskampioen Napoli afgesloten met een 2-0-thuisoverwinning op Sampdoria.

De zege dankte hij aan het 26ste competitiedoelpunt van Victor Osimhen dit seizoen en een treffer van Giovanni Simeone. Osimhen uit Nigeria is daarmee de eerste Afrikaanse topscorer van de Serie A. Napoli sluit het seizoen af met 90 punten, dat zijn er 16 meer dan nummer 2 Lazio.

Trainer Luciano Spalletti Ⓒ ANP/HH

Vorige week werd al bekend dat Spalletti na dit seizoen zou stoppen. De trainer leidde de club uit Napels voor het eerst sinds 1990 naar de landstitel in Italië.

Bekijk hier de treffer van Osimhen.