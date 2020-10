Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman blijven vol vertrouwen ondanks valse Giro-start

De openingstijdrit in de Giro d’Italia loopt op een teleurstelling uit voor Steven Kruijswijk (foto) en Wilco Kelderman. Maar het Nederlandse tweetal is vastberaden om snel terrein goed te maken, mogelijk vandaag al op de Etna. Ⓒ AFP

AGRIGENTO - Je verlies pakken en weer verder, zo luidt het devies voor Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. De twee Nederlanders baalden in het prachtige Agrigento nog van hun stevige verlies in de openingstijdrit van deze Giro d’Italia. Op de Etna zal het duo waarschijnlijk vandaag nog niet tot een hevige uitbarsting komen, al weet je dat op een vulkaan nooit. Wel gaat blijken of ze hun podiumambities kracht kunnen bijzetten. ’Ik voel me goed’, zeiden ze tussen de Griekse tempels afzonderlijk van elkaar.