Wilco Kelderman naar ziekenhuis na aanrijding met auto

De 29-jarige Nederlander, de nummer drie van de afgelopen Giro d’Italia, moest samen met Rüdiger Selig en Andreas Schillinger naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar bleek hij, evenals Selig, een hersenschudding te hebben opgelopen. Schillinger wacht nog op de uitslag van zijn controle.

Het ongeluk vond plaats aan het einde van de dag. De Nederlander Ide Schelling (22) had geen trek in een extra half uurtje op de fiets ter afsluiting en taaide eerder af. Hij kwam op die manier goed weg.

Kelderman is nieuw bij Bora-Hansgrohe, de ploeg van kopman Peter Sagan. Hij kwam deze winter over van Team Sunweb, dat inmiddels is omgedoopt tot Team DSM.

Kelderman leek vorig jaar met zijn podiumplek in de Giro eindelijk te zijn verlost van de pechduivel die hem al seizoenenlang achtervolgde. Mede door valpartijen en blessures kon hij de afgelopen jaren minder dan hij wenste meedoen om de prijzen.