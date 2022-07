Manchester United bevestigt komst Eriksen naar Old Trafford

„Manchester United is een heel speciale club”, zegt Eriksen op de website van de Engelsen. „Ik heb al vaak het genoegen gehad om tégen Manchester te spelen, maar nu mag ik zelf dat rode shirt aantrekken. Een geweldig gevoel, ik kan niet wachten om te beginnen.”

De Deense middenvelder, die al zijn hele loopbaan wordt begeleid door de Nederlander Martin Schoots, werd in januari al benaderd door drie Eredivisie-clubs, waaronder Feyenoord en PSV, om als eerste in Nederland zijn rentree op de velden te maken na de revaldidatie van zijn hartstilstand op het EK van vorige zomer. Het Engelse Brentford ging echter aan de haal met de Deen, die zijn avontuur in Engeland nu dus voortzet. Eerder speelde Eriksen in de Premier League voor Tottenham Hotspur.

„Ik heb Erik ten Hag aan het werk gezien bij Ajax en het is duidelijk dat hij een geweldige trainer is”, zegt Eriksen over de Nederlandse coach. „Ik heb met hem gesproken over zijn ideeën en plannen met Manchester United en daar wil ik graag deel van uitmaken. Het is een geweldige impuls voor mijn carrière.”

Eriksen werd tijdens het EK op het veld getroffen door een hartstilstand. De Deen moest tijdens het duel met Finland gereanimeerd worden en kreeg later in het ziekenhuis een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Als gevolg daarvan werd het contract van de aanvallende middenvelder bij het Italiaanse Internazionale ontbonden, omdat in Italië niet met zo’n inwendige defibrillator gevoetbald mag worden. Nadat hij een tijdje had meegetraind bij Jong Ajax, maakte Eriksen bij Brentford zijn officiële rentree als profvoetballer.