Nyck de Vries hoopt zondag in buurt top-10 te komen

De AlphaTauri-coureur start zondag (7 uur Nederlandse tijd) vanaf de vijftiende plek. ,,Ik denk dat er in die laatste run nog wat meer had ingezeten. We gingen gelijk voor een snelle ronde en dat was misschien niet helemaal ideaal. Het voelt aan de andere kant wel alsof we kleine stapjes zetten en dat is bemoedigend, maar we zijn er nog niet.”

De Vries kan lastig inschatten hoe competitief hij zal zijn tijdens de race. ,,We hebben nauwelijks longruns gereden, dus ik heb eigenlijk geen idee. Wie weet kunnen we wat profiteren van pech bij anderen en dicht bij de top-10 komen. Dat is sowieso ons uiteindelijke doel, ook tijdens de kwalificatie.”