Pardew heeft na ADO weinig trek meer in ’laagvlieger’

„Toen ik de boel overnam, verloren we direct met 6-1 van Ajax. Toen heb ik wel even gedacht: heb ik wel het juiste besluit genomen?”, aldus Pardew terugblikkend. „Maar ik had in mijn kop zitten dat ik ooitin het buitenland wilde werken en dus ging ik ervoor.”

Toch blijft het vermoedelijk bij dit ene buitenlandse avontuur voor Pardew. „Waarschijnlijk ga ik hierna weer in Engeland aan de slag.”

De 58-jarige Brit ziet het echter niet zitten om weer bij een laagvlieger aan de slag te gaan. „Het liefst teken ik bij een club die iets kan winnen of om promotie kan meedoen. Mijn afgelopen twee clubs verkeerden in problemen toen ik aantrad en dat heeft twee keer niet uitgepakt zoals ik wilde.”

Voor Pardew bij ADO aan de slag ging, was hij trainer van het zwalkende West Bromwich Albion, waarmee hij slechts één Premier League-duel won, voordat hij werd ontslagen. Vlak daarna degradeerden The Baggies.