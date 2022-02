Late goal Benzema redt Real, Lodi op schot voor Atlético

De enige treffer viel in de 83e minuut. Benzema kreeg de bal aangespeeld door Vinícius Júnior, zijn maatje voorin die er dit seizoen al dertien maakte. Door de zege kwam Real Madrid op 60 punten uit 26 duels. Sevilla volgt met 51 punten, maar speelt zondag nog de derby tegen Betis.

Rayo, dat de vier voorgaande duels in La Liga had verloren, kreeg kansjes, maar kopballen van Sergi Guardiola en Mario Suárez werden gepareerd door Real-doelman Thibaut Courtois. Aan de andere kant redde Luca Zidane, zoon van voormalig Frans international en oud-trainer van Real Zinédine Zidane, op een schot van Marco Asensio. Casemiro passeerde hem wel, maar had daarvoor buitenspel gestaan.

Invaller Radamel Falcao was in de 80e minuut dicht bij de openingstreffer, maar Courtois redde. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Real begon dit kalenderjaar met een nederlaag tegen Getafe, maar pakte daarna 14 punten uit zes duels in La Liga.

Lodi op schot voor Atlético Madrid

Renan Lodi heeft Atlético Madrid aan een thuiszege op Celta de Vigo geholpen. De Braziliaanse linksback maakte beide doelpunten voor de regerend kampioen van Spanje (2-0).

Lodi verdubbelde zijn aantal doelpunten in La Liga. Hij scoorde net zo vaak als in zijn eerste 73 duels in de Spaanse competitie. Ángel Correa en João Félix vormden het spitsenduo van Atlético. Zij kregen opnieuw de voorkeur boven Antoine Griezmann en Luis Suárez, die op de bank begonnen en in de tweede helft mochten invallen.

Atlético is nu de nummer 4 van La Liga. De club heeft 3 punten meer dan FC Barcelona, dat twee duels minder heeft gespeeld.

