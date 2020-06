Voormalig NBA-kampioen J.R. Smith trapt demonstrant bij VS-rellen in elkaar

Het basketbalseizoen in de VS ligt momenteel stil, maar de 34-jarige Amerikaan zat sinds vorige zomer sowieso zonder club. Toch vond Smith een manier om alle aandacht naar zich te trekken.

Overal in Amerika wordt er geprotesteerd naar aanleiding van de dood van Floyd, een zwarte man die overleed na een totaal onnodige knieklem van een blanke agent. Zo ook in Los Angeles, maar dat overleefde een ruit van de bolide van Smith niet. Tot grote frustratie van de basketballer, die de vermoedelijke dader achtervolgde en flink in elkaar trapte.

Het voorval werd gefilmd en dus kon de Amerikaan niet anders dan reageren. „Er was een blanke kerel die geen idee had waar hij naartoe ging en de ruit van mijn truck stukmaakte”, aldus Smith in een video. „Dit was in een rustige wijk en er was niets aan de hand. Ik heb hem achtervolgd en hem in elkaar getrapt. Dit heeft niks met racisme te maken. Ik heb met niemand een probleem en niemand heeft een probleem met mij. Er is een probleem met het systeem, maar die kerel had mijn ruit stukgemaakt!”

Tussendoor wezen ook veel mensen naar de datum: 31 mei.

Twee jaar geleden ging Smith op dezelfde dag de wereld rond toen hij op het einde van Game 1 in de NBA Finals vergat dat zijn team niet op voorsprong stond en zo kostbare tijd verspeelde, tot grote frustratie van LeBron James. De Cavaliers verloren destijds die wedstrijd na verlenging en uiteindelijk ook de finale.