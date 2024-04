Michael van Gerwen kapot na WK-exit: ’Anderhalve dag gezocht naar verklaringen’

Michael van Gerwen reageert voor het eerst op zijn schokkende uitschakeling in de kwartfinale van het WK Darts. En dat tegen Scott Williams (5-3), die een dag later werd weggevaagd door Luke Humphries (6-0). „In de kwartfinale eruit… Kom op, man. Ik was er kapot van”, aldus Van Gerwen. „Ik heb anderhalve dag gezocht naar verklaringen, maar ik kan de vinger er niet op leggen.”

© ANP/HH Michael van Gerwen.