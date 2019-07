Halverwege de Ronde van Frankrijk is het complete elftal Nederlandse renners nog in koers. Met twee individuele ritzeges (Mike Teunissen en Dylan Groenewegen), de overwinning van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit en de hoge klassering van Steven Kruijswijk in het algemeen klassement was het eerste deel van de Tour behoorlijk ’oranje’ gekleurd. Hoe staat iedereen ervoor?