Graziano Pelle is te duur, maar Advocaat begroet spits Lucas Pratto bij Feyenoord

Pratto wordt gehuurd tot het einde van het seizoen. Technisch directeur Frank Arnesen heeft de afgelopen weken in Europa en Zuid-Amerika gezocht naar een betaalbare concurrent voor Nicolai Jørgensen, die dit seizoen worstelt met zijn vorm.

Pratto is een stevig gebouwde aanvaller, die op zijn 32e niet meer op de bank wil zitten. Hij komt niet voor het eerst naar Europa, want bijna tien jaar geleden kwam hij al uit voor het Italiaanse Genoa. Dat avontuur duurde slechts een jaartje en hij kon geen indruk maken in de Serie A.

Hij keerde snel terug naar Zuid-Amerika. In eigen land schopte hij het uiteindelijk wel tot international, maar ook dat duurde niet heel lang. Pratto kwam vijf keer uit voor de nationale ploeg van Argentinië en scoorde twee keer tijdens de kwalificatie voor het WK van 2018. Bij River Plate maakte hij in 109 duels 26 doelpunten.

In De Kuip treft hij landgenoot Marcos Senesi aan. Advocaat hoopt dat Pratto de druk op Jørgensen kan vergroten. Hij wil dat zijn ploeg meer goals gaat maken om zodoende de kans op Europees voetbal en een plek in de top-3 te vergroten. Op Robert Bozenik, de Slowaak die hij in januari van dit jaar aantrok, kan hij door een zware blessure nog even niet rekenen.

Graziano Pelle bleek veel en veel te duur om terug te halen naar Rotterdam. De Italiaanse spits liet recent weten dat hij bijna wekelijks is benaderd door supporters van Feyenoord, die hem bijna smeekten om terug te keren in De Kuip. „Dat doen ze via direct messages op mijn social media. Het is heel erg aardig van ze, maar ik weet nog niet hoe mijn toekomst eruit ziet nu mijn contract hier in China afloopt”, aldus Pelle.

Feyenoord heeft wel contact gezocht met zijn voormalige spits. Maar het feit dat nu de Lucas Pratto uit de koker is gekomen, geeft aan dat Pelle ver buiten het financiële plaatje van de Rotterdamse club viel.