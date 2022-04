VIDEO Vermeende nazigroet Russische karter (15) op podium

De FIA heeft aangekondigd direct een onderzoek in te stellen.

De beelden:

,,We bevestigen hierbij dat we onmiddellijk een onderzoek instellen. Dit naar aanleiding van het onacceptabele gedrag van de heer Artem Severiukhin tijdens de ceremonie na ronde 1 van het 2022 FIA Karting Europees Kampioenschap op de Kartódrome International do Algarve in Portugal. De FIA zal zo snel mogelijk verdere stappen communiceren”, aldus de internationale autosportbond.

Zijn moeder zou op sociale media hebben geroepen dat hij ’hartjes naar zijn team stuurde’. De jonge Rus komt uit onder de vlag van Italië, vanwege de sancties tegen Rusland na de inval in Oekraïne.