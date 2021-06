’Braziliaanse voetballers zien af van boycot Copa América’

Aanvankelijk leek het ernaar uit te zien dat de spelers niet mee wilden doen, vanwege de hevige coronapandemie in het Zuid-Amerikaanse land.

Eerder leverde Argentinië de organisatie in, omdat het virus daar onvoldoende onder controle is. Colombia had dat al eerder gedaan, maar dan vanwege de instabiele politieke situatie in het land. Wel is de verwachting dat de Braziliaanse spelers een gezamenlijke verklaring uitgeven, waarin hun twijfels over het toernooi duidelijk naar voren komen. Eerst voetballen ze echter nog dinsdag tegen Paraguay, in het kader van kwalificatie voor het wereldkampioenschap.

De Copa América begint zondag en wordt in nagenoeg dezelfde periode gespeeld als het Europees kampioenschap.