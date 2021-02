Verbale clash Italiaanse tennissers op Australian Open

Fognini (33) is de nummer 17 van de wereldranglijst en bij vlagen een geniale tennisser. Maar hij kan ook een heel vervelend en soms onsportief mannetje zijn, zo bleek vandaag maar weer eens in Melbourne. Caruso (ranking 78) en leek de marathonpartij te gaan winnen toen hij met 5-1 aan de leiding ging in de allesbeslissende supertiebreak van de vijfde set. Beide mannen kregen matchpoints en Caruso overleefde er een paar door ballen op de lijn te slaan die Fognini niet kon verwerken. In die gevallen was Fognini niet te beroerd om hardop te melden dat zijn tegenstander wel erg veel geluk had.

Dat vond Caruso niet zo sportief, zo liet hij na de voor hem teleurstellende afloop weten. En dat leidde weer tot bekgevecht dat minutenlang duurde.

Fognini kan irritant zijn maar ook bijzonder knap tennissen, zeker als het spannens wordt. De Italiaan won elf van zijn laatste twaalf vijfsetters.