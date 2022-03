AZ-trainer Jansen verwacht dat Ajax uit is op eerherstel

„Op het moment dat je een slechte prestatie hebt geleverd, zal bij topsporters zeker het gevoel overheersen dat je dat in de eerstvolgende wedstrijd weer recht wil zetten”, zei Jansen in zijn vooruitblik op het duel met de Amsterdammers.

„Op korte termijn is er wel wat gaande bij Ajax. Ze hebben een zware wedstrijd gehad en helaas, voor het Nederlands voetbal, hebben ze gelijkgespeeld tegen Benfica. Maar vervolgens hebben ze ook schade opgelopen tegen Go Ahead Eagles. Er zal ongetwijfeld iets van eerherstel overheersen in de groep. Zeker ook zich realiserend wat er op het spel staat.”

Jansen kijkt naar eigen zeggen „heel erg uit” naar de wedstrijd tegen Ajax. „Voor eigen publiek, dat belooft wat. Er zit extra lading op, want je speelt voor een plek in de finale, tegen een goede tegenstander. En dan is het ook nog eens een derby.”

AZ, dat sinds 7 november (1-0 tegen Feyenoord) van vorig jaar niet meer heeft verloren, beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Volgens Jansen heeft een aantal spelers „wel een tikkie gehad” in de gewonnen thuiswedstrijd (2-1) tegen Feyenoord van afgelopen zondag.