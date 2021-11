Raymond van Barneveld: ’Ik heb niks te verliezen tegen Michael van Gerwen’

De vijfvoudig wereldkampioen kijkt uit naar de kraker, maar manoeuvreert zichzelf wel in de underdogpositie. „Michael en ik spelen altijd geweldige wedstrijden tegen elkaar, maar hij is de nummer 3 van de wereld. Ik sta 74e, dus ik heb niks te verliezen. Ik kijk er gewoon heel erg naar uit en zal alles uit de kast halen om te winnen. Het is een snel format (best of 11 legs, red.), dus het is altijd afwachten hoe het gaat.”

Van Barneveld gaat in ieder geval met een goed gevoel de wedstrijd in. „Ik ben heel blij met hoe ik ik net heb gespeeld. Bovendien is er niets beter dan weer voor een groot publiek te spelen.”

Vijf op een rij

Als Van Gerwen van zijn landgenoot wint, dan zou dat voor de vijfde keer op een rij gebeuren. „Maar ik weet dat Raymond een goede speler blijft. Ik zal druk op hem moeten zetten, maar ik kan geen reden bedenken waarom dat niet gaat lukken. Ik ben er klaar voor om een goede partij neer te zetten voor de fans en mezelf. Ook al speelde ik niet op mijn best tegen Doets, ik had nooit het gevoel dat ik in de problemen kwam.”