Ervaringsdeskundige Dirk Kuyt helpt Feyenoord in aanloop naar titel

Kuyt had een groot aandeel in het laatste kampioensjaar van Feyenoord in 2017. Bij de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo maakte hij een hattrick, 3-1. Er zal in Rotterdam en omstreken reikhalzend worden uitgekeken naar Sparta-PSV op zaterdag. Als de Rotterdamse broeder punten afpakt van PSV, kan Feyenoord zondag kampioen worden.

Sinds zijn ontslag bij ADO Den Haag na tegenvallende resultaten, in november vorig jaar, zit Kuyt zonder club. Hij werd vervangen door Dick Advocaat. Na zijn carrière (2017) werkte oud-international Kuyt al in de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij vertrok in februari 2021 bij de Rotterdammers.