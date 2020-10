Bekritiseerde Kenley Jansen: ’World Series een zegen’

Voor Jansen wordt het de derde keer in vier jaar dat hij zich mag gaan opmaken voor de hoog aangeschreven finales om de felbegeerde kampioensring. En dat na een ongekend spannende play-off-strijd met Atlanta Braves, waar zijn landgenoot Ozzie Albies in de beginfase behoorlijk op dreef was. LA Dodgers stond met 3-1 achter in de best-of-7-serie en dus hadden de Braves nog één overwinning nodig om zich te plaatsen voor de World Series. Maar mede dankzij een ontketende Jansen knokte de grootmacht uit Californië zich op wonderbaarlijke wijze terug, met een 4-3 zege tot gevolg.

„Ongelooflijk”, jubelde Jansen, die in het laatste duel niet in actie kwam, mede omdat hij in de twee dagen ervoor op volle toeren én met succes had staan werpen. „We mogen dit niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het is al lastig om in de play-offs te komen, laat staan dat we die winnen en nu weer aan de World Series mogen deelnemen. Dat is een zegen.”

In de World Series is Tampa Bay Rays dit keer de tegenstander. LA Dodgers is de torenhoge favoriet en na twee verloren finalerondes in 2017 en 2018 vindt Jansen het zelf ook tijd om te winnen. „We willen niet de ploeg zijn die na afloop naar het feestvierende team kijkt. Dat heb ik twee keer op rij meegemaakt en geloof me: dat wil ik niet nog een keer voelen.”

De World Series, wederom een best-of-7-serie, beginnen in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd).