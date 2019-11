Sport Kort: Dynamisch duo James/Davis schiet Lakers naar winst

08.41 uur: Met Anthony Davis als topschutter heeft Los Angeles Lakers voor de tweede keer binnen vier dagen Oklahoma City Thunder verslagen. Davis, die met LeBron James een bijzonder productief duo vormt, kwam uit op 33 punten die bijdroegen aan de 130-127-overwinning in Oklahoma. Dinsdag hadden de Lakers thuis ook al met 112-107 gewonnen.

Ook James had natuurlijk een voorname rol bij de dertiende zege in vijftien tot dusverre gespeelde wedstrijden van de Lakers in de NBA. Hij kwam tot 23 punten en 14 assists.

LA Lakers leidt in de Eastern Conference, gevolgd door Denver Nuggets dat Boston Celtics de vierde nederlaag van het seizoen bezorgde.