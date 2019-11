Sport Kort: Nieuwe klap voor Russische atletiek

Atletiek: Voorzitter Russische atletiekbond treedt af

13.05 uur: Dmitri Sjliachtin is teruggetreden als voorzitter van de Russische atletiekbond. Dat heeft hij zaterdag gemeld aan het Russische persbureau Interfax.

Zijn besluit volgt nadat de onfhankelijke integriteitscommissie AIU van wereldatletiekbond World Athletics Sjliachtin en zes andere functionarissen een voorlopige schorsing heeft opgelegd. Het zevental wordt ervan beschuldigd valse verklaringen hebben afgelegd en hebben geknoeid met documenten om een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lisenko te dwarsbomen.

„Ik heb mijn ontslagbrief ingediend”, liet Sjliachtin weten. Ook directeur Aleksandr Parkin mag zijn functie voorlopig niet meer uitoefenen. De nieuwe ontwikkelingen komen de Russische atletiek slecht uit. Rusland is al jaren niet meer welkom bij internationale atletiekevenementen. Het is een schorsing die al vier jaar loopt nadat grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek was ontdekt.

Kim Polling Ⓒ Hollandse Hoogte

Judo:Polling pakt zilver in Osaka

10.47 uur: Kim Polling heeft aan de Grand Slam van Osaka een zilveren medaille overgehouden. In de finale in de categorie onder 70 kilogram was de Japanse Yoko Ono op ippon te sterk voor de judoka uit Zevenhuizen, die een maand geleden nog goud pakte in Abu Dhabi. Daar versloeg ze in de finale Sanne van Dijke met wie ze strijdt om één beschikbaar ticket voor de Olympische Spelen. Van Dijke strandde in Osaka al in de tweede ronde.

Polling was sterk begonnen in de Japanse stad, waar al haar partijen vroegtijdig op ippon werden beslist. Ze won achtereenvolgens van de Portugese Barbara Timo, de Japanse judoka’s Saki Niizoe en Chizuru Arai en de Duitse Giovanna Scoccimarro, die ze in de halve finale in de laatste minuut via een houdgreep uitschakelde.

Van Dijke verloor na een bye in de eerste ronde van de Duitse Miriam Butkereit. In de golden score ontving ze haar derde straf. Juul Franssen, als tweede gerangschikt in de klasse tot 63 kilogram, was na een bye in de eerste ronde ook al na één optreden klaar. De Limburgse verloor van de Japanse Nana Kota op ippon.

LeBron James (c) en Anthony Davis (r) van de LA Lakers. Ⓒ AFP

Basketbal: Dynamisch duo schiet Lakers naar winst

08.41 uur: Met Anthony Davis als topschutter heeft Los Angeles Lakers voor de tweede keer binnen vier dagen Oklahoma City Thunder verslagen. Davis, die met LeBron James een bijzonder productief duo vormt, kwam uit op 33 punten die bijdroegen aan de 130-127-overwinning in Oklahoma. Dinsdag hadden de Lakers thuis ook al met 112-107 gewonnen.

Ook James had natuurlijk een voorname rol bij de dertiende zege in vijftien tot dusverre gespeelde wedstrijden van de Lakers in de NBA. Hij kwam tot 23 punten en 14 assists.

LA Lakers leidt in de Eastern Conference, gevolgd door Denver Nuggets dat Boston Celtics de vierde nederlaag van het seizoen bezorgde.