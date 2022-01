Hoofdrol voor keepers bij eerste uitzege sinds een jaar van RKC Waalwijk

Beide doelmannen zorgden voor een assist, al zal Warner Hahn van Go Ahead zich er diep voor schamen. De nationale doelman van Suriname speelde de bal bij het uitverdedigen voor zijn eigen doel langs, zo in de voeten van Michiel Kramer, die simpel kon scoren. Het was de tweede treffer van de avond.

RKC-doelman Etienne Vaessen was al eerder met een verre uittrap, waar hij na lang aarzelen toe besloot, de man van de assist bij openingsgoal. Die kwam van de voet van Finn Stokkers, die eindelijk weer eens een basisplaats kreeg. Omdat Boyd Lucassen niet op stond te letten kon de spits de uittrap van zijn doelman aannemen en de bal over Hahn in het doel tillen.

Decor

Stokkers zou het liefst vertrekken. Toch was het al de tweede keer dat hij een grote rol speelde bij een zege van RKC. Eerder tegen NEC gaf hij de assist op nieuwkomer Roy Kuijpers, die voor de winnende treffer zorgde. Nu stond hij opnieuw aan de basis van een driepunter, waardoor RKC over streekgenoot Willem II heen wipte en Go Ahead op de ranglijst tot op twee punten naderde.

De Adelaarshorst was 2,5 jaar geleden het decor voor de meest bizarre wedstrijd tussen beide ploegen. Na een duel met voortdurend wisselende kansen promoveerde RKC in de play-offs door een late treffer van Stijn Spierings. Uit een penalty bezorgde Mario Bilate de Waalwijkers zelfs een 4-5 zege. Tot een revanche in eigen stadion kwam het niet. Go Ahead had in een leeg stadion de laatste drie wedstrijden thuis al verloren. Ook tegen RKC manoeuvreerde het zich spoedig in een kansloze positie.

Lichtgewicht

De Waalwijkers, die centrale verdediger Ahmed Touba moesten missen, roerden zich nog niet op de transfermarkt. Go Ahead deed dat wel en voegde een 19-jarige Griekse linksback aan de selectie toe. Aventis Aventisian, overgekomen van PAOK Saloniki, zat de hele wedstrijd op de bank. De ploeg uit Deventer miste centrumspits Marc Cardona. De Duitser Ogechika Heil kreeg voor het eerst na vier maanden blessureleed een basisplaats. De lichtgewicht leidde met een terugspeelbal de tweede treffer van RKC in.

Vaessen en de spelers Juriën Gaari, Melle Meulensteen en Hans Mulder verlieten dit keer zonder cowboyhoed de Adelaarshorst. Dat hoofddeksel droegen ze bij de promotie drie jaar geleden. Richard van der Venne stond toen ook op het veld, maar droeg de kleuren van Go Ahead. RKC moest hem wegens een blessure een tijdlang missen. Hij maakte zijn rentree en kwam na de rust de geblesseerde Jens Odgaard vervangen.