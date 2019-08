Puntenverlies voor Real tegen laagvlieger

De ploeg van trainer Zinédine Zidane bleef op eigen veld tegen Real Valladolid steken op 1-1. Karim Benzema leek puntenverlies in de eerste thuiswedstrijd te voorkomen. De Fransman schoot fraai raak in de 82e minuut. Zes minuten later maakte Sergi Guardiola verrassend gelijk.

Real Madrid begon vorige week met een zege bij Celta de Vigo (1-3). Tegen Real Valladolid zag het er lange tijd somber uit voor de ploeg van Zidane. De thuisclub liet legio kansen onbenut.

Na de rust mocht onder anderen nieuwkomer Luka Jovic zich aan het Madrileense publiek laten zien. Dankzij de 150e treffer van Benzema in de Spaanse competitie dacht Real Madrid in de slotfase alsnog drie punten te pakken. Guardiola besliste echter anders: 1-1.

