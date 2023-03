Bayern mede dankzij cruciale tackle De Ligt naar kwartfinale Champions League

Bij Bayern stond De Ligt als enige Nederlander in de basis. Daley Blind en Ryan Gravenberch begonnen net als Noussair Mazraoui op de bank. De Ligt werd afgelopen weekend nog veelvuldig geprezen na zijn belangrijke rol tegen VfB Stuttgart (1-2), waar hij op de lijn redde en de openingsgoal maakte met een afstandsschot. Tegen Paris Saint-Germain werd zo’n topprestatie weer gevraagd, want met Lionel Messi en Kylian Mbappé vond hij twee van de beste aanvallers ter wereld tegenover zich.

In de openingsfase was het vooral de snelheid van de Fransman die PSG een paar keer probeerde te benutten, maar tot groot doelgevaar leidde dat niet. Wel kwam hij een keer in botsing met Yann Sommer, waarna hij de bal in het lege goal tikte, maar het doelpunt werd afgekeurd. Het was uiteindelijk de verder vrij onzichtbare Messi die de eerste grote kans kreeg na zo’n 25 minuten, maar Alphonso Davies en later ook De Ligt voorkwamen dat de Argentijn de bal langs de Zwitserse keeper kon frommelen. Aan de andere kant was er gevaar via Jamal Musiala na een knappe actie, maar de hoek was te lastig om Gianluigi Donnarumma te verschalken.

Zeven minuten voor rust deed De Ligt weer wat hij in Stuttgart ook al deed: redden op de lijn. Nadat Sommer liep te schutteren en de bal zich liet ontfutselen door Achraf Hakimi, haalde de Nederlander met een tackle de inzet van Vitinha van de lijn. Nog voordat hij zijn heldendaad helemaal voltooid had, liet hij al een oerkreet los om het verdedigende succes te vieren met de fans.

De tweede helft begon met een paar rommelige acties voor beide goals en Bayern dacht op voorsprong te komen via Eric Maxim Choupo-Moting, maar Thomas Müller - die nog een trappende beweging maakte richting de bal - stond buitenspel. Na iets meer dan een uur spelen was het wel raak. Marco Verratti kopieerde de fout die Sommer voor rust maakte door veel te veel risico aan te nemen aan de bal en Bayern pakte het cadeautje dankbaar uit via Choupo-Moting.

De Parijzenaars dachten al binnen een paar minuten weer op gelijke hoogte te komen via Sergio Ramos. Sommer reageerde echter uitstekend op de tegendraadse kopbal van de Spanjaard. Hij was sowieso de meest dreigende speler van de bezoekers in het tweede bedrijf, want tien minuten voor tijd plofte zijn kopbal net naast. Even later kreeg Mbappé nog een kans, maar niet voor het eerst deze avond voorkwam de Bayern-defensie gevaar met een uitstekende tackle.

In de slotminuut besliste invaller Serge Gnabry de wedstrijd. Uit een counter verschalkte hij Donnarumma, waardoor de Duitsers naar de laatste acht doorstoten.