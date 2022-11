Van Gaal tegen buitenlandse pers over wereldtitel: ’We can come an end’

„Maar ik geloof in ons team en de juiste tactiek. En ik heb spelers die de tactiek van de bondscoach uitstekend kunnen uitvoeren.”

„We kunnen ver komen, maar dan hebben we wel geluk nodig”, zei Van Gaal. „Ik wil dat mijn spelers ’imagineren’, daarom spreek ik over wereldkampioen worden. Als je je dat kunt inbeelden, dan kun je het ook op het veld bereiken.”

Van Gaal leidde het Nederlands elftal op het WK van 2014 in Brazilië naar de derde plaats. „Als alles meezit: we can come and end. We need also luck”, stelde hij op zijn beste Engels.