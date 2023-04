Hollywood-sprookje: acteur Ryan Reynolds loodst Wrexham naar terugkeer Engelse Football League

Alle ogen waren gericht op de club uit Wales van Ryan Reynolds en Rob McElhenney op zoek naar de overwinning die hun emotionele terugkeer naar de League Two veilig zou stellen.

Boreham Wood dreigde het script te verscheuren toen ze in de eerste minuut scoorden, maar een gelijkmaker van Elliot Lee na 15 minuten bedaarde de zenuwen in de uitverkochte Racecourse Ground. Wrexham voerde na de pauze de druk op en spits Paul Mullin scoorde twee keer. Zijn tweede doelpunt in de 71e minuut was het startsein voor de promotie.

Concurrent Notts County had eerder Maidstone met 5-2 verslagen om de spanning te vergroten, maar Wrexham antwoordde door toch de titel ’gewoon’ binnen te halen. Reynolds was bijzonder emotioneel bij het laatste fluitsignaal, terwijl duizenden fans naar het veld stroomden en rode fakkels ontstaken.

De spelers van Wrexham zijn door het dolle. Ⓒ ANP/HH

Sprakeloos

„Ik weet niet of ik kan verwerken wat er vanavond is gebeurd. Ik ben nog steeds een beetje sprakeloos”, vertelde Reynolds aan BT Sport, dat de wedstrijd live uitzond in Groot-Brittannië.

„Het enige wat steeds weer door mijn hoofd gaat is dat mensen aan het begin zeiden ’Waarom Wrexham? Waarom Wrexham?’. Dit is precies waarom Wrexham, wat er nu gebeurt is waarom.”

Het vleugje Hollywood-glitter heeft de promotie van Wrexham tot een van de meest onwaarschijnlijke, en hartverwarmende, verhalen van menig seizoen gemaakt.

„Ik denk dat we kunnen horen hoe het voelt voor de stad en dat is het belangrijkste voor ons”, zei McElhenney. „Dat wij in hun gemeenschap worden verwelkomd en deze ervaring meemaken, is de eer van mijn leven geweest.

„Ik wil graag zeggen dat Paul Mullin een van de beste voetballers ter wereld is.”

Speling van het lot

De 158-jarige club was in 2008 gedegradeerd uit League Two, raakte financieel in de vergetelheid en was na drie hartverscheurende nederlagen in de play-offs voor promotie voorbestemd voor de wildernis.

In het COVID-19 verkorte seizoen 2019-20 eindigde de club als 19e, maar een vreemde speling van het lot lag om de hoek. In november 2020 kochten de Canadese acteur Reynolds en de Amerikaanse acteur McElhenney de club nadat hun bod voor bijna 100% werd gesteund door de Wrexham Supporters Trust.

Plotseling begon alles te veranderen voor de zanderige grensstad, ooit bekend om zijn ijzer-, kolen- en leerindustrie. Binnen enkele maanden werd Wrexham de eerste club uit de lagere klassen die in het razend populaire videospel FIFA werd opgenomen in de categorie ‘rest van de wereld’. Nu is het sprookje dus compleet voor Wrexham en de Hollywood-acteurs.

Bron: Nieuwsblad