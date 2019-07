Vitesse ziet af van Ould-Chikh en Nelom

De 21-jarige Ould-Chikh vertrok vier jaar geleden als talent van FC Twente naar Benfica, waar hij niet verder kwam dan het tweede elftal. Ook bij FC Utrecht wist de aanvaller nauwelijks te overtuigen. Ould-Chikh speelde de tweede helft van het afgelopen seizoen voor het Turkse Denizlispor.

Nelom, die 28 jaar is, vertrok aan het einde van vorig seizoen vanwege gebrek aan speeltijd bij de Schotse club Hibernian en zit sindsdien zonder werkgever. De verdediger speelde in de zomer van 2013 onder de toenmalige bondscoach Louis van Gaal twee interlands voor het Nederlands elftal. Nelom zat toen in een sterke periode bij Feyenoord, waar hij de vaste linksback van trainer Ronald Koeman was.