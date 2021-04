Stappen Galatasaray na artikel over ’seksfeestjes’ Ryan Donk

Volgens Galatasaray zijn de uitspraken van Cengiz in de krant Milliyet ,,volledig verzonnen”. In een statement meldt de club: ,,Het is op zijn minst immoreel om de president van Galatasaray zo in diskrediet te brengen met deze uitlatingen, die totaal niet realistisch zijn en zin voor zin vol laster zitten, tot de kop aan toe.” Galatasaray kondigt in het statement aan juridische stappen te nemen naar aanleiding van de berichtgeving.

Ook Donks zaakwaarnemer Winny Haatrecht is onaangenaam verrast. ,,De voorzitter heeft in zijn emotie blijkbaar wat dingen geroepen na een slecht resultaat, maar die woorden zijn helemaal uit hun verband gerukt. Het is waarschijnlijk naar aanleiding van een filmpje dat in omloop is gekomen van een verjaardagsfeestje van een ploeggenoot van Ryan in een restaurant, waarop hij te zien is, terwijl een bandje de zaak binnenkomt met buikdanseressen erbij. Het is heel vervelend dat hij op deze manier hierin wordt betrokken.”

Eerder op de dag ontstond flinke ophef naar aanleiding van de vermeende uitspraken van Cengiz, die zijn club naast de titel lijkt te zien grijpen en het schijnbaar nodig vond om de boel eens flink op te schudden.

In het verlengde van zijn uitspraken over Donk nam Cengiz ook de sportieve prestaties mee. „Er wordt niet goed getraind. ’s Avonds houden de spelers feestjes, terwijl ze de ochtend erop moeten trainen. Ze presteren dus het best op een ander. Ze moeten eens gaan werken! De spelers moeten hun waardigheid en eer in acht houden. Zij vertegenwoordigen de grootste gemeenschap van Turkije en dus zou elke wedstrijd voor hen een doodsstrijd moeten zijn. Waarom doen ze dat dan niet? Ik word er helemaal gek van. Ze zijn alleen maar bezig met hun premies.”

De spelersgroep zou niet blij zijn geweest met de uitspraken van de voorzitter en gedreigd hebben met een staking. En toen moesten de geruchten over een zware uithaal op een vergadering met trainer Fatih Terim, die hij niet langer volledig steunt, nog komen.

Met nog acht speeldagen te gaan heeft Galatasaray acht punten achterstand op koploper Besiktas. De club ging een tijdlang aan kop van de Süper Lig, maar kon slechts één van haar laatste zes competitiewedstrijden winnen. Liefst drie keer werd er verloren, waaronder van laagvlieger Rizespor (3-4) en promovendus Hatayspor: 3-0.