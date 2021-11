Louis van Gaal: ’Dit is niet te verklaren’

„We hebben niet goed gepresteerd, terwijl we het wel in handen hebben gehad”, zei Van Gaal tegenover de NOS. „Dit is niet te verklaren door mij. Zij speelden 5-4-1 en dan weet je dat het moeilijk is. Maar toch komen we 2-0 voor, en dan moet je de bal gewoon rondspelen.”

Daar slaagde Oranje de laatste fase niet meer in, waardoor het nog twee goals moest incasseren. „Het ligt aan de focus”, zei Van Gaal. „We hebben dingen afgesproken je moet gewoon je taak uitvoeren. We hebben balverlies geleden op momenten dat het niet kon. We hebben het te accepteren, we gaan evalueren en dan op naar Noorwegen. We hebben een hele grote kans laten liggen, maar we hebben nog altijd de beste uitgangspositie. Boven alles staat dat iedereen zijn best doet”, besloot de bondscoach, die het uitgesloten acht dat Stefan de Vrij dinsdag kan spelen.

Hij viel in de slotfase geblesseerd uit en werd vervangen door Matthijs de Ligt. „Maar van Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Arnaut Danjuma verwacht ik dat ze gewoon mee kunnen doen”, zei Van Gaal.