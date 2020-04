’Impact op langere termijn extreem groot voor sportsector’

Nevobo-voorzitter Peter Sprenger (l): „Je moet opletten dat je niet de hele infrastructuur met maatschappelijke waarde bij de wortel afzaagt.” Ⓒ Pim Waslander

De coronacrisis raakt ook de breedtesport. Met Telesport maken we een rondje langs de velden, met dit keer volleybalbond Nevobo. Op korte termijn zijn volgens voorzitter Peter Sprenger de gevolgen te overzien, mede omdat de volleybalcompetities al in de afrondende fase zaten. „Maar de impact tussen drie en zes maanden is al veel hoger en die van over zes tot twaalf maanden durf ik wel als extreem groot te definiëren.”