PSV-trainer Roger Schmidt lijkt te kunnen rekenen op Donyell Malen

Malen deed in die tijd nog wat intensieve vormpjes met de fysiektrainer en liep wat uit. De nummer negen van PSV raakte in december in De Kuip zwaar geblesseerd tegen Feyenoord en was hoe dan ook voor de rest van het vorige seizoen uitgeschakeld. Na een knieoperatie en maanden revalidatie, sloot hij maandag direct aan bij de groepstraining.

Schmidt lijkt zodoende snel over één van zijn gevaarlijkste wapens te kunnen beschikken. Bij PSV stonden ook de van verhuur teruggekeerden Jeroen Zoet, Hidde Jurjus, Armando Obispo, Mauro Junior, Dante Rigo en Maxi Romero weer op het veld.