Dick Advocaat trots op Feyenoord: ’Dit is dik en dik verdiend’

Dick Advocaat stuurt Lutsharel Geertruida en zijn ploeggenoten naar een punt. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Nicolai Jørgensen heeft voor de derde keer in vijf seizoenen bij Feyenoord een rode kaart gekregen en daarmee bracht hij zijn ploeg in Moskou aan de rand van de afgrond. Maar tien heroïsch strijdende medespelers sleepten in de ijzige kou een gelijkspel (0-0) uit het vuur en zorgden dat Feyenoord met een voorlopig tweede plek alle uitzicht houdt op overwintering in de Europa League