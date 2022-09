Roger Federer: de rijkste en meest geniale tennisser ooit

Premium Tennis

Kickstart Oranje na eerbetoon: ’Service van 218 km/u legde ik bij hem op de baseline’

Tallon Griekspoor maakte zich twee weken geleden na zijn uitschakeling bij de US Open veel zorgen over zijn belabberde niveau in New York. Dinsdagavond bleek dat de 26-jarige Nederlander het tennissen nog niet is verleerd. In de groepsfase van de Davis Cup Finals hielp Griekspoor Oranje aan een voor...