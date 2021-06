Oranje-hockeysters op EK coulant voor Ierland: 4-0

Laat de Nederlandse en Ierse vrouwen op een groot toernooi tegen elkaar spelen en een aantal zaken staat bij voorbaat vast: Oranje wint, scoort er lustig op los en krijgt geen doelpunten tegen.

In de afgelopen drie decennia kruisten de twee teams op een mondiale of continentale eindronde zesmaal de degens. Op het EK van 2005 wisten de Ieren de schade nog enigszins beperkt te houden (0-4), maar op de EK’s van 1991, 2007 en 2013 en de WK’s van 2002 en 2018 kreeg de green army er steevast met 6-0 van langs.

Herhaling WK-finale

De laatste 6-0 nederlaag was zoals gezegd op het wereldkampioenschap van Londen, waar de Ierse vrouwen met een finaleplaats de beste eindklassering uit de geschiedenis haalden. De nederlaag nam de ploeg van Sean Dancer voor lief: het grote doel, olympische kwalificatie, was immers bereikt. Saillant detail: Nederland en Ierland treffen elkaar op 26 juli in het Oi Hockey Stadium van Tokio.

Zaterdagmiddag was het in het Amsterdamse Bos weer het oude liedje: Oranje was tactisch en technisch veel te sterk voor de goedwillende Ieren, die één doelpoging ondernamen die Josine Konink met haar helm onschadelijk maakte. Daarna werd niets meer vernomen van de aanvalsters in groen.

Jubilaris Van Maasakker

Caia van Maasakker opende vanaf de strafbalstip het bal namens de nummer 1 van de wereld. De 32-verdedigster van SCHC werd voorafgaand in het zonnetje gezet omdat het duel haar 200e interland betrof. De onberispelijk genomen strafbal was de 64e Oranje-treffer van Van Maasakker, die na de olympische zomer haar stick aan de wilgen hangt.

Na een stief kwartier maakte Laurien Leurink de mooiste treffer van de middag, na een sierlijke dribbel van Felice Albers over de ’rechter’ achterlijn. Voor rust besliste Frédérique Matla het duel met een strafcorner door de benen van de Ierse goalie McFerran. De corner was versierd door Stella van Gils, de 21-jarige EK-debutante van Pinoké die tegen Ierland haar tweede cap veroverde.

Spanje volgende opponent

Na rust nam de ploeg van Alyson Annan gas terug, de sportzomer duurt immers nog lang. Leurink maakte nog haar tweede van de middag, zodat de Ieren nog redelijk ’tevreden’ konden zijn met de uitslag. Maandagavond komt Nederland op het EK opnieuw in actie. Spanje (20.00 uur) is dan de tweede opponent van de Europees en wereldkampioen.