Max Verstappen: 'Zege in Zandvoort heeft druk weggenomen'

Het gesprek met de man die hard op weg is naar zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 begint met een logische vraag. Als hij terugdenkt aan zijn thuisrace in 2021, wat is dan het eerste wat in hem opkomt? Negen van de tien mensen zouden vermoedelijk beginnen over het moment dat hij als winnaar over de finish komt, of anders wellicht over het enorme feest dat hij toen in gang heeft gezet.

Maar nee hoor, Verstappen toont zich gelijk de analyticus na het horen van die vraag. „Ik weet nog dat we het hele weekeinde heel competitief waren. Op vrijdag reed ik nog niet echt een perfecte ronde, omdat ik wat last had van verkeer op mijn weg. Maar de auto functioneerde goed en op zaterdag pakte ik pole position, ondanks dat mijn DRS-systeem niet werkte. Zo’n rondje Zandvoort in een Formule 1-auto is heel mooi”, stelt Verstappen, die moeiteloos het ene na het andere detail uit zijn mouw schudt.

Vervolgens moet hij, zittend op een terras bij het fraaie motorhome van zijn team Red Bull Racing, toch erkennen dat die winst in Zandvoort hem wel wat heeft gedaan. „Die overwinning was prachtig en het neemt ook wat druk weg van het ’moeten winnen’ van de thuiswedstrijd. Dat is nu dus al gebeurd. De mensen verwachten natuurlijk meer van mij, maar ik kan niets meer doen dan normaal het geval is. Ik benader elke Grand Prix hetzelfde. Als ik een mindere auto zou hebben, komt het publiek met lagere verwachtingen naar het circuit. En wij zelf ook. Nu hebben we opnieuw een auto die meedoet om de overwinningen, dus dan wordt ook verwacht dat ik win. Voor mij maakt het niet veel uit. Of ik nu een goede auto heb of niet, ik doe altijd mijn best.”

De situatie ten opzichte van vorig jaar is sowieso wat anders. Toen was het immers tot de allerlaatste ronde van het seizoen ongekend spannend wie er kampioen zou worden: Verstappen of Lewis Hamilton. „Het gevecht met Mercedes was intens. Beide teams maakten over het algemeen heel weinig fouten, dus je wist dat je niets kon laten liggen. We wisten ook vooraf dat de kwalificatie heel belangrijk zou zijn, omdat inhalen lastig is op Zandvoort. Met de auto’s van dit jaar gaat dat al iets beter, dus mogelijk is dat ook op dit circuit het geval.”

Na zijn zege van vorig jaar hoopt Max Verstappen natuurlijk op nieuw succes in de Dutch Grand Prix.

Dan wordt het gesprek onderbroken door de passerende Paul Monaghan, de chief engineer van Red Bull. Hij bedankt Verstappen voor het nieuwe setje banden dat hij onlangs van de wereldkampioen heeft gekregen en die hij heeft uitgeprobeerd op het PF International-kartcircuit in Engeland. De Limburger heeft het rubber geregeld via zijn vriend Stan Pex en een geanimeerd gesprek volgt.

Daarna pakt Verstappen het gesprek moeiteloos weer op over Circuit Zandvoort. „Ik vind dat het circuit in de afgelopen jaren supermooi is opgeknapt. Ze hebben echt hun best gedaan en die hele transformatie is top om te zien. Oké, het circuit is aan de kleine kant. Maar we rijden ook in Monaco, dus dat zegt niets. Dus wat is dan Formule 1-waardig?”

Interessant detail is om te zien hoeveel er veranderd is in de carrière van Verstappen, sinds het moment dat hij het vernieuwde circuit begin maart 2020 heeft heropend. „Dat jaar hadden we totaal nog niet de auto om mee te doen voor het kampioenschap. Als er dan weekenden zijn waar je misschien een keer kans hebt om een race te winnen, neem je meer risico. Ook al tijdens een eerste ronde of iets dergelijks. Dat zei ik toen ook al en dan keken mensen mij soms raar aan. Maar je gaat anders rijden als je vecht voor het kampioenschap. Als je dan eenmaal in die positie zit, moet je ook laten zien dat het echt zo is. Ik denk dat ik dat wel heb gedaan. Ik ga toch met een heel andere instelling een race in. Jongens die starten vanaf plek 6 tot en met 10, weten dat ze normaliter heel weinig kans maken op de overwinning. Als die na de start twee plekjes winnen, kan dat echt hun race maken. Voor mij is dat niet het geval.”

Niet meer, althans. Verstappen koerst in rap tempo af op zijn tweede titel. Met een voorsprong van bijna honderd punten op Sergio Pérez en Charles Leclerc kan dat nauwelijks nog fout. Het circuit in Zandvoort lijkt op het lijf van tegenstrever Ferrari geschreven, maar na de masterclass van Verstappen op Spa-Francorchamps afgelopen weekeinde zullen ze daar ook in het Italiaanse kamp niet meer zo zeker van zijn.

„Ferrari zal hier sterker zijn dan vorige week. Maar aan de andere kant gingen wij voor de zomerstop in Hongarije, ook een circuit waar je met veel downforce (neerwaartse druk, red.) rijdt, tijdens de race ook redelijk goed. Natuurlijk hebben zij het toen met de strategie ook wat verkloot, maar we zaten er qua snelheid goed bij. Wanneer ik zondagmiddag tevreden ben? Als je naar dit hele seizoen kijkt, is dat met een overwinning. En als blijkt dat we geen dominante auto hebben, moeten we ervoor zorgen dat we alsnog zoveel mogelijk punten scoren. Iedereen maakt fouten, maar in de kampioensstrijd is het zaak om er zo weinig mogelijk te maken.”