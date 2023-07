Max Verstappen wint voor eerste keer in zijn F1-carrière zes races op rij

Verstappen verstevigde zijn leiding in de strijd om het wereldkampioenschap zo andermaal. Zijn voorsprong op Red Bull-teamgenoot en de nummer 2 Sergio Pérez, die na een inhaalrace nog als zesde eindigde, bedraagt na tien races liefst 99 punten. Zijn team Red Bull Racing heeft nu elf races op rij gewonnen, inclusief de laatste Grand Prix van vorig jaar in Abu Dhabi. Dat is een evenaring van het record van McLaren.

Topstart Norris

Het Britse publiek ging direct na de start compleet uit zijn dak, toen Norris de leiding overnam van Verstappen. De Nederlander moest nog flink verdedigen om Norris’ teamgenoot Oscar Piastri van zich af te houden, maar hield de tweede plek wel in handen.

Beide McLaren-coureurs lieten zien dat de snelheid er goed in zat, maar in de vijfde ronde kon Verstappen de leiding terugpakken. Het duurde vervolgens even voordat hij Norris van zich af had geschud, maar de WK-leider liep gestaag weg. De harde wind en lichte regen op Silverstone maakte het ook voor Verstappen zeker geen gemakkelijke race in met name de beginfase.

Bandenslijtage

Duidelijk was dat de nieuwe constructie van de banden van leverancier Pirelli, die dit weekeinde werden geïntroduceerd, een goed debuut beleefden. Verstappen en ook Norris reden zeer constante rondetijden op de medium-band, waarop zij net als het grootste deel van het veld waren gestart.

Het stilvallen van Kevin Magnussen (Haas) zorgde voor een virtual safety car en vervolgens een safety car-situatie, waardoor onder anderen Verstappen en de rest van de top van het veld na ronde 33 naar binnen kwamen voor een pitstop. Verstappen stapte over op het zachtste rubber, Norris koos voor de hardste band. Lewis Hamilton profiteerde van het feit dat Piastri vlak daarvoor al een reguliere stop had gemaakt en nam de derde plek over, vóór de Australische coureur van McLaren.

Herstart

Na het binnenrijden van de safety car, aan het einde van ronde 38, trok Verstappen het bij elkaar gekomen veld weer in gang. Op de zachtste band creëerde hij direct een gat met Norris, die op zijn beurt de jagende Hamilton wel achter zich hield. Verstappen reed op zijn beurt in die eerste ronde na de herstart twee seconden weg bij Norris.

De regerend wereldkampioen was niet geweldig te spreken over de zachtste band, maar tegelijkertijd wel de snelste man op de baan. Hij reed in de slotfase vervolgens gecontroleerd naar de overwinning, vóór Norris en Hamilton. Piastri reed nog wel naar de vierde plek.

De Vries

Nyck de Vries finishte de race als zeventiende en laatste, aangezien Pierre Gasly, Magnussen en Esteban Ocon waren uitgevallen. De Nederlandse coureur van AlphaTauri reed vanaf de achttiende startpositie lang door op de zachtste band en dat leek een goede strategie, maar de safety car gaf bijvoorbeeld zijn al veel eerder gestopte teamgenoot Yuki Tsunoda de kans om een tweede stop te maken. Iets wat De Vries ook deed. Tsunoda eindigde uiteindelijk als vijftiende, terwijl De Vries in de slotfase terrein verloor en ook Zhou Guanyu (Alfa Romeo) nog voorbij zag steken.

Ferrari

Ook het team van Ferrari kende weer een teleurstellende dag. Charles Leclerc finishte na twee pitstops slechts als negende. Teamgenoot Carlos Sainz maakte tijdens de safety car-periode geen tweede stop en kwam uiteindelijk als tiende over de streep.